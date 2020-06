EU-Kommissionen vil undersøge Apple for konkurrenceforvridning

EU-Kommissionen indleder tirsdag to undersøgelser af den amerikanske tech-gigant Apple, fordi den har mistanke om, at Apple overtræder EU's konkurrenceregler.

Det er Apples mobile betalingsløsning Apple Pay og virksomhedens online app-butik App Store, som skal undersøges.

Undersøgelsen af Apple Pay skal gøre det klart, om Apples vilkår, betingelser og andre foranstaltninger udkonkurrerer andre betalingsløsninger på markedet for virksomhedens egne iOS-enheder såsom iPhone og iPad.

Det siger Margrethe Vestager, som er konkurrencekommissær og næstformand i EU-Kommissionen.

- Mobilbetalingsløsninger vinder hurtigt udbredelse blandt brugere af mobile enheder, hvilket letter betalinger både online og i fysiske butikker. Det ser ud til, at Apple sætter betingelser for, hvordan Apple Pay skal bruges i apps og på hjemmesider.

- Det er vigtigt, at Apples foranstaltninger ikke forhindrer forbrugeres fordele ved nye betalingsteknologier, herunder bedre valg, kvalitet, innovation og konkurrencedygtige priser, siger hun.

Apple Pay kan bruges til at betale i apps, på hjemmesider og i nogle fysiske butikker med iPhones og iPads.

EU-Kommissionen vil undersøge App Store for at finde ud af, om brugere af iPhone og iPad har mulighed for at downloade billigere alternativer i andre onlinebutikker end App Store.

Den svenske musikstreamingtjeneste Spotify har i 2019 indsendt klager mod Apple.

Klagerne lød blandt andet på, at Apples egen streamingtjeneste, Apple Music, havde forrang.

Spotify er glad for, at EU-Kommissionen har indledt undersøgelserne og håber, at de vil blive behandlet hurtigt.

Apple er ikke enig i klagerne, skriver virksomheden i en erklæring.

- Det er skuffende, at EU-Kommissionen fremfører grundløse klager fra en håndfuld virksomheder, der ikke vil anstrenge sig - og ikke ønsker at spille efter de samme regler som alle andre, lyder det.