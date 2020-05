EU vil indsamle mindst 7,5 milliarder euro til coronavaccine

Der skal udvikles en effektiv coronavaccine, som skal være tilgængelig for hele verden, hvis coronavirus skal bekæmpes, mener EU.

Derfor indleder EU mandag en online-indsamlingskonference, hvor målet er at indsamle mindst 7,5 milliarder euro svarende til cirka 56 milliarder kroner til behandling af coronavirus og udviklingen af en vaccine.

De 7,5 milliarder euro er det første mål i indsamlingen, som skal foregå som et 'maraton' over længere tid ifølge EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Der er nemlig brug for flere penge med tiden, sagde von der Leyen torsdag 30. april.

- Vi ønsker at bringe verden sammen for at levere forebyggelse, diagnostik og behandlinger mod coronavirus.

- Vores mål er at skaffe penge og at lancere et hidtil uset globalt samarbejde mellem sundhedsorganisationer og alle relevante partnere, sagde hun.

Frankrig, Tyskland, Spanien, Norge, Storbritannien, Canada, Japan, Saudi-Arabien og Italien er medarrangører af konferencen.

Også internationale partnere har været med til at forberede konferencen.

Herunder Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Gates Foundation, som den amerikanske milliardær Bill Gates står bag.

Det øjeblikkelige økonomiske behov for at kunne udvikle behandling og vaccine er 7,5 milliarder euro ifølge WHO og forskere. Det er derfor, det første mål er lige præcis dette beløb.

Den tyske kansler, Angela Merkel, lovede i weekenden et 'betydeligt økonomisk bidrag' fra Tyskland ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Også den britiske premierminister, Boris Johnson, ventes at bekræfte et stort beløb fra Storbritannien til vaccineudvikling, test og behandling på 388 millioner pund svarende til cirka 3300 millioner kroner.

Fra mandag eftermiddag vil det være muligt for alle lande, internationale organisationer, institutioner og virksomheder at donere penge.

Senere mandag vil der ifølge EU-Kommissionen blive sat et nyt indsamlingsmål til de kommende ugers indsamling.