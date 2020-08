EU's ledere skal til topmøde om krisen i Hviderusland

EU's ledere indkaldes til ekstraordinært topmøde om Hviderusland. Det skriver EU-præsident Charles Michel på Twitter. Mødet skal holdes onsdag over videolink.

- EU's ledere holder et haste-videotopmøde for at drøfte krisen i Hviderusland, hvor protestaktioner tager til mod det omstridte genvalg af præsident Aleksandr Lukasjenko, skriver Charles Michel på Twitter.

- Befolkningen i Hviderusland har ret til at afgøre sin egen fremtid og frit vælge sin leder. Vold mod demonstranter er uacceptabelt og kan ikke tillades, tilføjer han.

Videotopmødet klokken 12 onsdag er indkaldt, efter at Tyskland har truet med udvidede sanktioner mod Hviderusland.

Tysklands finansminister og viceforbundskansler, Olaf Scholz, kalder mandag den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, for en 'diktator', som har mistet befolkningens støtte.

- Lukasjenko har ikke længere nogen legitimitet, siger Scholz, som til avisen Bild udtaler, at 'Lukasjenko er en forfærdelig diktator'.

Scholz er socialdemokratisk kanslerkandidat ved valget i Tyskland i 2021. Han advarer Rusland mod at gribe ind i Hviderusland for at holde Lukasjenko ved magten.

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, har også skærpet sprogbrugen over for Hvideruslands regime.

- Verden har med skræk været vidne til hviderussiske myndigheders vold mod fredelige protester efter dette bedrageriske præsidentvalg. Storbritannien accepterer ikke resultatet, siger Raab til AFP.

I Litauen siger regeringen, at det hviderussiske militær har indledt øvelser ved grænsen til den baltiske nabostat, som er medlem af Nato.

EU's udenrigsministre meddelte efter et videomøde fredag, at EU vil indføre nye sanktioner mod de embedsmænd i Hviderusland, der er ansvarlige for den hårde kurs mod oppositionen og demonstranter.