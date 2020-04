Facebook-aktien stiger: Coronakrisen har givet flere brugere

Verdens største sociale netværk, Facebook, overgår forventningerne med sit regnskab for første kvartal.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters onsdag aften dansk tid.

Under det globale udbrud af coronavirusset har Facebook, som også ejer de sociale medier Instagram, Messenger og WhatsApp - oplevet en stigning i antallet af aktive brugere.

Flere end 2,99 milliarder brugere logger på et af selskabets sociale medier mindst en gang om måneden.

Det er en stigning på omkring ti procent fra 2,89 milliarder brugere i sidste kvartal. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Mens folk er blevet mere afhængige af vores service end nogensinde før, fokuserer vi på at holde folk sikre, informerede og forbundne, siger Facebooks administrerende direktør, Mark Zuckerberg, i forbindelse med regnskabet.

Facebooks aktie steg med over ni procent umiddelbart efter onsdagens præsentation af regnskabet, skriver Reuters.

Selskabets omsætning voksede med 18 procent i første kvartal til 17,74 milliarder dollar - det svarer til 121,63 milliarder kroner.

Det var en positiv overraskelse for analytikerne, der havde forventet en omsætning på gennemsnitligt 17,44 milliarder dollar.

Langt den største del af Facebooks indtjening kommer fra reklamer, som brugerne ser på tjenesterne.

På den front har Facebook dog oplevet en negativ konsekvens af coronakrisen.

Selskabet har således oplevet et fald i antallet af annoncer i løbet af første kvartal. Det er særligt de mindre virksomheder, som har skåret ned på budgettet til annoncer.

Men de første tre uger af april har annoncerne så godt som stabiliseret sig igen, oplyser Facebook.

Selskabet dropper at komme med en prognose for andet kvartal eller for 2020 på grund af den usikre situation, som coronavirusset har skabt.