Færdig Danske Bank-boss får 12 mio.

Selvom dagen i går formentlig ikke var den bedste for Danske Banks Jakob Groot, da topchefen Chris Vogelzang meldte ud, at Groot var færdig i bankens direktion, så kan den 53-årige nu tidligere bankdirektør glæde sig over, at han får fuld løn de næste 18 måneder.

Det fremgår af bankens aflønningspolitik.

”Som hovedregel er medlemmerne af Executive Leadership Team berettiget til et opsigelsesvarsel ved fratrædelse fra koncernen på 18 måneder, og ved egen opsigelse skal de give et opsigelsesvarsel på 9 måneder', står det beskrevet.

Da Jakob Groot ifølge bankens seneste årsrapport fik en løn på ca. otte millioner kroner i 2019, betyder det, at han vil kunne få omkring 12 millioner kroner i løn det næste halvandet år - hvis ikke han får et andet job i mellemtiden.

På forskerordning

Den nu forhenværende bankdirektør blev ansat i slutningen af 2015, men indtrådte først i direktionen i midten af 2018. Her fik han ansvaret for Corporates & Institutions.

Før ansættelsen i Danske Bank havde han arbejdet i London og Tokyo i mere end ti år, hvorfor han blev hentet hjem på den yderst lukrative forskerordning, kunne Ekstra Bladet sidste år fortælle.

Med ordningen har han kun skullet betale 33 procent i skat.

Da det er muligt for en person at være på ordningen i maksimalt syv år - og Jakob Groot kun har været ansat i knap fem år - vil han dermed med al sandsynlighed kunne få sine 18 måneders løn til den lave skatteprocent, såfremt han bliver boende i Danmark.

Det bekræfter kilder i revisionsbranchen til Ekstra Bladet.

Golf

Jakob Groot fortalte i går til Børsen, at han ikke ved, hvad fremtiden bringer. Men første punkt på dagsordnen var klart.

- Det helt ærlige svar på, hvad jeg skal lave nu, er, at jeg er passioneret golfspiller, men det er ikke det, jeg har brugt mest tid på de seneste år. Så jeg glæder mig til at pudse formen af de kommende uger, og se om jeg kan komme tilbage til fordums styrke, sagde han.

Danske Bank oplyser, at man ikke ønsker at kommentere artiklen.