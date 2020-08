Færre huse til salg - udbud når laveste punkt siden 2010

For tredje måned i træk er der i starten af august rekordfå danske huse til salg.

Udbuddet af villaer og rækkehuse er faldet til 30.703, viser tal fra Boligsiden, der ejes af de danske ejendomsmæglere.

Det er fire procent færre end måneden før, som bød på det hidtil laveste udbud, siden Boligsiden begyndte at føre statistik i 2010.

Det er ifølge Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden, meget normalt, at der sættes færre huse til salg over sommeren.

I år har coronakrisen dog betydet, at foråret ikke har budt på en stor stigning i udbuddet, som det ellers plejer.

Når det så lægges til, at der den seneste tid har været stor interesse for køb af bolig, så giver det et rekordlavt udbud.

- Her i slutningen af coronaperioden har der virkelig været gang i boligmarkedet, og det enorme boligsalg har oversteget det udbud, der er kommet til boligmarkedet, fortæller Birgit Daetz.

Hun forventer dog, at antallet af boliger til salg vil begynde at stige.

- Det ville være naturligt nok, nu hvor industriferien er slut, så det forventer vi, lyder det fra kommunikationsdirektøren.

Antallet af huse med et til salg-skilt er 15 procent lavere end samme tidspunkt sidste år.

Det største fald i udbuddet af huse er sket i Region Hovedstaden, hvor udvalget er faldet med en fjerdedel det seneste år.

Det mindste udbudsfald er sket i Region Nordjylland, hvor sælgere og købere ifølge Birgit Daetz i store træk har gjort, som de plejer.

Her er fem procent færre boliger til salg end på samme tidspunkt sidste år.

Også antallet af sommerhuse og ejerlejligheder med et til salg-skilt er faldet.

Udbuddet af sommerhuse er faldet yderligere 2,7 procent til 6993 i starten af august. Det er 33,8 procent færre end sidste år.

Der er 7087 ejerlejligheder til salg i Danmark, hvilket er 2,3 procent lavere end i starten af juli og 16,7 procent lavere end sidste år.