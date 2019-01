Fætter BR genåbner 25 butikker

Salling Group forventer at åbne de første BR-butikker i løbet af foråret, når BR-kæden begynder et landsdækkende åbningsprogram.

Det skriver Salling Group i en pressemeddelelse.

'Der er tale om et særdeles stærkt dansk brand, og de seneste ugers omtale af BR har understreget, at danskerne meget gerne vil holde liv i BR,' lyder det fra Salling Groups administrerende direktør, Per Bank, i pressemeddelelsen.

Den vurdering er detailhandelsekspert Bruno Christensen enig i.

- BR kommer tilbage i en stærkere position, end vi har set det i mange år, fastslår han.

Genåbningen af de 25 butikker sker, efter Toptoy, firmaet bag BR og Toy'R'Us, blev erklæret konkurs i december, og dele af virksomheden efterfølgende blev opkøbt af Salling Group.

Overtager gode butikker

Ved opkøbet overtog Salling Group varelageret og rettighederne til BR-navnet, mens medarbejderne og de fysiske butikker ikke var en del af aftalen.

Bruno Christensen forklarer, at Salling Group har udvalgt de 'sunde' dele af Toptoy til videreførsel.

- Butikkerne har der aldrig været noget galt med, og de butikker, som Salling Group ønsker at videreføre i et nyt ejerskab, bliver butikker, der kommer til at fungere, som vi kender dem - bare under et andet ejerskab, siger han.

Forhandler lejeaftaler

Af pressemeddelelsen fremgår det, at Salling Group forhandler med udlejere landet over om at overtage ledige butikslokaler. Dermed kan de 25 nye butikker både åbne i lokaler, der tidligere har huset BR, og de kan også åbne i nye lokaler.

- De gør det for at få lov til at beholde de udmærkede placeringer, som butikkerne havde, før de lukkede, vurderer Bruno Christensen

Det er endnu ikke meldt ud, hvor de 25 nye BR-butikker skal ligge. Dog skriver Salling Group, at de går efter at sprede butikkerne over hele landet, men at de i første omgang ikke kommer til at ligge på øer, der ikke er brofaste.

