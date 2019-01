Fætter BR-navnet overlever: Købt af gigant

Den konkursramte kædes navn føres videre under Salling Group efter konkursen kort efter jul. De fysiske butikker og medarbejderne bliver ikke overtaget

Salling Group har opkøbt varelageret og rettighederne til Fætter BR-navnet.

Det skriver detailgiganten i en pressemeddelelse.

Aftalen omfatter kun Fætter BR og ikke Toys'R'Us, der også var en del af det konkursramte Top-Toy.

Trods redningsforsøg: Dansk legetøjsgigant erklæret konkurs

Ej heller overtager Salling Group de fysiske butikker eller medarbejderne.

'Det er beklageligt, når kompetente medarbejdere i branchen mister deres arbejde efter butikslukninger. Med 1500 ledige jobs i Salling Group er der forhåbentlig muligheder for mange af TOP-TOY’s dygtige medarbejdere hos os.'

'Indtil da sikrer vi med denne handel, at rettighederne til et hæderkronet dansk brand forbliver på danske hænder,' siger Per Bank, administrerende direktør i Salling Group, i pressemeddelelsen.

Fortsætter webshops

Ud over rettighederne til Fætter BR-navnet og det fysiske varelager overtager Salling Group også Top Toys IP-rettigheder. Det betyder, at Salling Group også kan drive Top-Toys webshops videre.

'Med aftalen sikrer vi, at legetøj fortsat er en vigtig del af kundernes indkøbsmuligheder i de fysiske butikker i hele landet, og at legetøjssalget ikke alene flytter over på udenlandske webshops. Hvordan BR-brandet på sigt vil blive anvendt, har vi ikke taget endelig stilling til endnu,' lyder det fra Peter Bank i pressemeddelelsen.

Salling Group står også bag Bilka, Føtex, Netto, Wupti.com og Salling-stormagasinerne.

Kort tid før nytår lancerede Bilka og Føtex en bytteservice, så legetøj købt i de konkursramte butikker kan byttes til andet legetøj, hvis varen i forvejen findes i Føtex, Bilka eller på Bilka.dk. Den service fortsætter.