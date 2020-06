Falsk alarm om coronasmitte på slagteri

Det var falsk alarm, da Danish Crown onsdag i sidste uge meddelte, at fire medarbejdere på et af deres slagterier i Essen i Tyskland var testet positive for smitte med coronavirus.

Det oplyser den danske virksomhed i en pressemeddelelse mandag.

De fire medarbejdere blev i første omgang testet positive i et testprogram, som Danish Crown selv har iværksat i samarbejde med et lokalt laboratorium og virksomhedens faste læge.

Men ved myndighedernes efterfølgende test viste medarbejderne sig alligevel ikke at være smittede.

- Forklaringen er, at de tests, vi selv får foretaget, giver et meget hurtigt resultat, men til gengæld skal der tages endnu en test, før smitten er endeligt påvist, siger Andreas Rode, der er fabrikschef på slagteriet i Essen, i pressemeddelelsen.

- Vi har valgt at sætte hurtigt ind, hvis vi får positive tests, der indikerer en mulig smitte, for vi vil hellere være overforsigtige end det modsatte for på den måde at sikre os bedst muligt, fortsætter han.

Kina har lukket for eksport

Omtalen af de positive tests har ifølge pressemeddelelsen betydet, at de kinesiske myndigheder i sidste uge lukkede ned for eksport af grisekød fra slagteriet i Essen til Kina.

- Det er hamrende ærgerligt, at vi er havnet i den her situation, men omvendt vidste vi, at de kinesiske myndigheder er meget påpasselige, når det kommer til import fra slagterier med udbrud af corona, siger Lars Albertsen, der er global salgsdirektør i Danish Crown Pork, i pressemeddelelsen.

- Nu gør vi alt, hvad vi kan for at få de gode nyheder frem til de kinesiske myndigheder, så vi forhåbentligt relativt hurtigt kan få genåbnet eksporten fra Essen til Kina.

Danish Crown og de tyske myndigheder har besluttet, at de fire medarbejdere skal blive i karantæne de næste 14 dage for at være på den sikre side.

