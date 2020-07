Familiedrama i Harboe koster millioner

Ved du noget om sagen? Så kontakt Ekstra Bladets journalist

De seneste måneders familiedrama i toppen af Harboes Bryggeri har efterladt en dyr regning til selskabet og aktionærerne.

Først trådte den magtfulde direktør Bernd Griese tilbage og udpegede sin fysioterapeut-uddannede datter Karina Harboe Laursen som efterfølger. Men blot tre måneder senere røg hun ud igen.

I stedet blev Søren Malling, som er gift med Karina Harboe Laursens søster, indsat som direktør.

Artiklen fortsætter under billedet...

Karina Harboe Laursen var udset til at efterfølge sin far Bernd Griese i Harboes direktørstol. Men det holdt kun i tre måneder. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Det kluntede forløb betød, at Harboe – som i forvejen var hårdt presset økonomisk - sidste år brugte hele 14,5 millioner kroner på direktørlønninger. En tredobling i forhold til året før.

- Det er svært at komme til andre konklusioner, end at Bernd Griese bruger Harboe som sin egen virksomheds-legeplads. Bryggeriet er i hvert fald ikke noget godt eksempel på, hvordan man driver et professionelt selskab, skaber værdi og plejer aktionærernes interesser. Tværtimod, siger Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet.

I sidste uge kom Harboe ud med et underskud på 42 millioner kroner for seneste regnskabsår, og aktiekursen er faldet som en sten igennem flere år.

Bernd Griese er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.

Se også: Millionerne vælter ud af kriseramte Harboe

Vendte på en tallerken

Det kom som et chok for omverdenen, da familiedramaet i Harboe pludselig brød løs i december 2019.

Få måneder forinden havde 46-årige Karina Harboe Laursen overtaget direktørposten ved en stor og velbesøgt reception i hovedkontoret i Skælskør.

’Hun kan tilføre nye ideer’, lød de rosende ord fra farmand Bernd Griese i den forbindelse.

Men tre måneder senere blev hun altså skiftet ud igen, og i samme forbindelse tog faderen igen greb om magten i bryggeriet, da han blev indsat som formand.

Artiklen fortsætter under billedet...

Karina Harboe Laursen underskrev i forbindelse med sin exit i Harboe en tavshedsklausul, som forhindrer hende i at udtale sig om bryggeriet i et helt år. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Den officielle forklaring på bruddet var ’strategisk uenighed’, hvilket Bernd Griese uddybede en lille smule i sidste uge, hvor Harboe kom ud med et skuffende årsregnskab.

’Der opstod uenighed i ledelsen om, hvordan vores strategi skulle implementeres. Det skabte en uro og usikkerhed – både internt og i forhold til vores kunder – som vi var nødt til at reagere på. Derfor valgte bestyrelsen i december måned at indsætte en ny direktion,’ skriver han i regnskabet.

Karina Harboe Laursen har fået mundkurv på indtil slutningen af året, og hun er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser. Det er derfor uvist, om hun er enig i sin fars udlægning af bruddet.

Se også: Ølkongen brugte 300 Harboe-millioner på egne firmaer

Egne interesser før aktionærernes

Bernd Griese og hans tre døtre sidder på 16 procent af aktierne i Harboes Bryggeri. De resterende 84 procent er ejet af andre aktionærer.

Familien har dog de såkaldte A-aktier, som giver dem mere end 50 procent af stemmerne – og dermed magten – i selskabet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Bernd Griese er de seneste måneder blevet heftig kritiseret for at tilgodese sig selv på bekostning af de øvrige aktionærer i Harboe. Foto: Mik Eskestad

Den magt har især Bernd Griese ifølge investeringsøkonom Per Hansen brugt til at prioritere sine egne og familiens interesser over aktionærernes.

- Jeg mistænker ikke Bernd Griese for at forringe selskabets værdier med vilje. Men man kan med rette spørge, hvis interesser der har været de vigtigste for ham. Intet tyder på, at det har været aktionærernes, siger han.

I grafikken nedenunder kan du se eksempler på sammenblandingen af Bernd Grieses og Harboes interesser.