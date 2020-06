Feriepenge-ballade: - Usmageligt!

Pensionsselskabet Danica får kritik for at lave beregninger, der viser fordele ved at indbetale de indefrosne feriepenge på en pensionsopsparing, hvilket er stik imod hensigten med tiltaget, der skal få gang i forbruget

Pensionsgiganten Danica får nu kritik fra eksperter for at lave beregninger, der viser fordele ved at indbetale de indefrosne feriepenge på en pensionsopsparing i stedet for at følge hensigten med tiltaget og udbetale dem til forbrug.

Beslutningen om at udbetale dele af de indefrosne feriepenge sker med et ønske om, at danskerne vil øge forbruget for at mindske de økonomiske konsekvenserne af coronakrisen.

Men stik imod hensigten fra politikerne har Danica lavet beregninger, der viser fordele ved at indsætte dem på en pensionsopsparing, opnå et skattefradrag og dermed ikke gøre, som politikerne siger.

- Det er ikke det mest sympatiske farvand at fiske i for Danica, fordi det er kontraproduktivt, siger Lars Krull, seniorrådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet, til Ekstra Bladet.

Kritikken kommer, efter en artikel i Finans.dk, der med afsæt i beregninger fra Danica, beskriver, hvordan man kan se stort på politikernes hensigter ved at benytte sig af en 'skattefinte' og sætte pengene over på pensionsopsparingen.

Ikke det samfundet har brug for

Til Finans.dk siger Danicas seniorøkonom, Mads Moberg Reumert, at de ikke kommer til at opfordre til det, men hvis der er kunder, der ønsker det, så vil de rådgive om det.

Alligevel mener Lars Krull, at de er med til at undergrave hensigten med tiltaget ved at fremlægge beregningerne.

- Det er næsten en opfordring til opsparing og ikke til forbrug, og det er jo ikke det, samfundet har brug for lige nu, siger han til Ekstra Bladet.

Karsten Engmann Jensen, ekspert i privatøkonomi og uddannet økonom i Nationalbanken, er voldsomt forarget.

- Jeg synes, det er usmageligt, at et pensionsselskab som Danica laver beregninger, der viser, hvordan man kan bruge penge, som udbetales for at skabe arbejdspladser, til at spare i skat ved at indbetale på en pensionsordning, siger han til Ekstra Bladet.

Også han mener, at Danica er med til at opfordre til at tænke i, hvordan man kan gå imod hensigten med tiltaget.

- Selvom de siger, de ikke opfordrer til det, er det påfaldende, at de har gjort sig så umage med at lave beregninger, der understøtter at tænke i skat frem for at tænke i forbrug og arbejdspladser, som er hensigten med tiltaget, siger Karsten Engmann Jensen, der også driver sin egen private rådgivningsvirksomhed, Pengeministeriet.

Skattefinte

Skattefinten kan opstå, fordi man kan få et skattefradrag på helt op til 32 procent, når man indbetaler under 73.000 kroner på sin pensionsopsparing.

Det kan du, hvis du har under 15 år tilbage, før du går på pension. Hvis det er over 15 år, er fradraget 12 procent.

En ekstra fordel ved at få pengene over på pensionsopsparingen er, at pengene så vil stå og yngle, må man forstå i artiklen.

Men der kan være en ulempe ved at sætte pengene over på pensionsopsparingen, da man kan risikere, at det vil reducere folkepensionen.

Det er dog ikke relevant for højtlønnede, da de ifølge Finans.dk må kigge langt efter folkepensions tillægsbeløb.

Stiller ikke op til interview

Ekstra Bladet har kontaktet Danica for at få et mundtligt interview om beregningerne, men det har pensionsgiganten ikke imødekommet.

I stedet har kommunikationschefen, Tim Smidermann, sendt en mail med et skriftligt svar:

'Som det fremgår direkte af den pågældende artikel opfordrer vi ikke kunderne til, at de skal bruge de udbetalte feriepenge på at indbetale til pension, og vi gør det netop klart, at formålet er forbrug.'

'Et formål, der er besluttet af et bredt flertal i Folketinget med henblik på at få gang i forbruget og dansk økonomi – og et formål, som vi støtter.'

'Når vi har lavet beregningerne, så skyldes det, at vi er forpligtede til at rådgive kunder, som af sig selv henvender sig til os, fordi de selv har truffet et aktivt valg om, at de ønsker at spare op til pension. Men det er ikke noget, vi opfordrer til eller kommer til at opfordre til,' skriver kommunikationschefen i en mail.