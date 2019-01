Festivalby scorer kassen: Rockstjerner forgylder Odense

Der er penge i koncerter med Depeche Mode, Dizzy Miss Lizzy og Nik & Jay. Mange penge.

Den kølige kalkyle er essensen af en ny rapport om den fynske Tinderbox Festival, som viser, at musik-arrangementet med de tre topnavne gav byens virksomheder en ekstra omsætning på 44,7 millioner kroner i 2018.

Det svarer til en fordobling i forhold til året før, skriver Fyens Stiftstidende. En væsentlig forklaring var, at 132.000 gæster deltog i Tinderbox Festival fordelt over tre dage i juni, og i forhold til året før var det 30.000 flere.

To nærmest lykkelige festival-gæster hygger sig i Odense i forbindelse med Tinderbox 2018. Foto: Per Lange

Den massive tilstrømning kastede 32.700 overnatninger af sig, hvoraf cirka 9000 kom byens hoteller, vandrerhjem og campingpladser til gode. Fremgangen glæder selvfølgelig Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

- Det er imponerende, at Tinderbox 2018 har skabt så stor omsætning. Det viser, at vi i Odense har fået opbygget en god festival, som appellerer bredt. Selskabet bag Tinderbox giver os en meget flot festival, og som kommune bakker vi festivalen økonomisk op, siger han til det regionale mediehus.

Over halvdelen er odenseanere

Med til historien hører, at ikke færre end 57 procent af festivalgængerne bor i Odense til daglig, viser den ny rapport, som offentliggøres sende i dag i fuldt omfang. Ikke overraskende er det især de virksomheder, der er til stede på festivalen, der genererer den største omsætning.

Men også områdets håndværkere kan mærke, at der er mere at rive i som følge af festivalens succes. De nye tal kan også ses i lyset af, at Odense Kommunes markante investering i Tinderbox Festival har givet anledning til kritik.

Odenses nok mest kendte indbygger, Kim Larsen, gav en af de sidste koncerter før sin død på Tinderbox Festivalen 2018. Her giver han den gas på rød scene. Foto: Mikkel Tariq Khan

Ikke mindst hos konkurrenter i Roskilde og Skanderborg, som ikke nyder godt af den samme, massive offentlige støtte, og som i højere grad er bygget op omkring en ambition om at støtte det lokale foreningsliv.

54,8 millioner kroner i PR-værdi

Men det får ikke Odense Kommunes borgmester til at ryste på hænderne.

- Set fra min stol viser resultaterne, at Odense Kommune gjorde det rigtige ved at investere i Tinderbox.

Som by får vi et meget tydeligt afkast af festivalen, og så skal vi heller ikke undervurdere den massive opmærksomhed, festivalen skaber om Odense, siger Peter Rahbæk Juel til Fyens Stiftstidende.

Han hæfter sig også ved, at rapporten anslår, at festivalen repræsenterer til 54,8 millioner kroner i ren reklame- og PR-værdi.

I løbet af eftermiddagen holder Odense Kommune nytårskur på det tidligere Dalum Papirfabrik. Her offentliggøres der nye navne til Tinderbox Festival 2019.

Det er femte gang, festivalen åbner portene for koncertgængere i Odense.

Se også: Chok: Festivaler går prisamok i 2019

Stor dansk festival scorer megaband