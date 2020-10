Fik flækket to tænder af tissende voldsmand i frokostpausen

En buschauffør synes ikke, at det var i orden, at en ukendt mand stod og tissede op ad en mur lige udenfor arbejdspladsens kantine og påtalte det. Det kostede knytnæveslag og to flækkede tænder.

Men det kostede endnu mere efterfølgende. Nemlig en langvarig kamp for at få anerkendt skaderne som en arbejdsskade.

Det skriver Fagbladet 3F.

Den dag overfaldet skete, sad buschaufføren i sin frokostpause i arbejdspladsens kantine og spiste, da han så en ukendt mand, der tissede op ad en mur lige udenfor.

Han forlod sin madpakke og gik ud og spurgte manden, hvad han lavede, hvorefter manden slog ham så hårdt i hovedet, at chaufføren flækkede to tænder.

Afvist af Ankestyrelsen

Buschaufføren ville gerne have anerkendt skaderne som en arbejdsskade, men det blev afvist af Ankestyrelsen, der behandlede sagen.

Byretten kom til samme resultat, men sagen blev anket til Landsretten, og her fik chaufføren medhold.

Det fremgår af dommen i Østre Landsret, at dommeren lagde til grund, at voldsepisoden skete under omstændigheder, der havde en nødvendig eller naturlig forbindelse med hans arbejde og således var omfattet af arbejdsskadesikringslovens paragraf 5.

Chaufføren var på arbejde, og frokostpausen var betalt af arbejdsgiveren, som derfor var en del af arbejdstiden.

På den baggrund fandt landsretten, at hans reaktion på, at en person stod og tissede op ad kantinelokalet havde en naturlig forbindelse med hans arbejde, og derfor var var omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Skete i arbejdstiden

Advokat Claus Hanghøj, 3Fs juridiske sekretariat kalder afgørelsen rigtig.

- Landsretten har vurderet, at det er naturligt i forbindelse med chaufførjobbet at spørge personen, hvad pokker der foregår? Samtidig skete overfaldet i arbejdstiden i en arbejdsgiverbetalt spisepause. Jeg mener, at sagen oplagt burde have været anerkendt tidligere i systemet, siger Claus Hanghøj til Fagbladet 3F.