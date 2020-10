Fik kæmpe statslån kort før konkurs

Mandag blev hotelportalen Nustay taget under konkurs. For blot to måneder siden fik selskabet ellers tilført næsten 10 millioner fra staten

På trods af økonomisk støtte fra investorer som rigmanden Lars Seier Christensen og milliardærsønnen Simon Skouboe måtte hotelportalen Nustay mandag dreje nøglen om og erklære sig konkurs.

Men nu viser det sig, at det ikke kun er de private investorer, som har hældt penge ned i et sort hul.

For blot to måneder siden modtog Nustay nemlig lån for næsten 10 millioner kroner af den statslige lånefond, Vækstfonden.

’Ikke alle virksomheder kommer igennem krisen. Dette vil forventeligt også gælde for en andel af de virksomheder, som Vækstfonden har været med til at finansiere,’ skriver Vækstfondens pressechef, Charlie Stjerneklar Zacher Tibu, i en mail til Ekstra Bladet.

Han skriver desuden, at Vækstfonden ikke ønsker at kommentere den konkrete sag. Det er derfor uvist, om statsfonden har sat sig grundigt ind i Nustays økonomi forud for lånet.

Rigmands hotelportal konkurs

Ramt af krisen

Fra hovedkontoret i Nyhavn har hotelportalen de senere år forsøgt at konkurrere med internationale giganter som Hotels.com og Booking.com.

Men ligesom så mange andre aktører i rejsebranchen er Nustay blevet ramt hårdt af coronakrisen.

I starten af august gav Vækstfonden så selskabet økonomisk førstehjælp med det store lån, hvilket fik direktør Mathias Lundø Nielsen til at udtale, at Nustay nu ’var i den rette position’ til at tackle udfordringerne.

To måneder senere er selskabet dog gået konkurs.

’Der er kun sket en forværring på det globale rejsemarked siden (lånet, red.), specielt Nustay's kernemarkeder US og UK har været, og er, hårdt ramt, uden udsigt til bedring,’ forklarer direktøren i en mail til Ekstra Bladet.

Han tilføjer, at han ikke har noget bud på, om Vækstfonden kan få noget tilbage af lånet på de 10 millioner kroner.

Afviser vildledning

Ifølge direktør Mathias Lundø Nielsen er de mange millioner fra staten blev brændt af på helt almindelige formål.

’Penge blev - som Vækstfonden var informeret om – brugt på at genstarte forretningen ved at betale de få samarbejdspartnere, som ansås som værende nøgleleverandører’, skriver han til Ekstra Bladet.

På spørgsmål om, hvorvidt Vækstfonden i forbindelse med lånet blev præsenteret for det sande billede af Nustays økonomi, svarer direktøren prompte:

’Ja, selvfølgelig.’