Finanstilsynet advarer: Svindlerbank på spil

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Med en tillokkende annonce "Lån helt op til 500.000 kroner" reklamerer PrivatBanken.dk med, at man som forbruger kan få lånte penge på kontoen inden for 30 minutter.

Problemet er bare, at der er tale om svindel. Det advarer Finanstilsynet netop om på deres hjemmeside.

Selskabets adresse var angiveligt Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg. Selskabet er ej heller under tilsyn af Finanstilsynet og har ydermere ikke tilladelse til at udøve aktiviteter omfattet af lov om finansiel virksomhed.

Det er endnu uvist, hvorvidt personer har optaget lån via PrivatBanken.dk

Hjemmesiden og en Facebook-side er i skrivende stund blevet lukket ned.

Ifølge Nordjyskes oplysninger blev Privatbanken.dk registreret 27. november 2016 for en periode af fem år. Det er ikke muligt at se, hvem der har registreret hjemmesiden, men den bliver hostet på en amerikansk cloudserver ved navn cloudfare.com, som det er muligt at have sine hjemmesider liggende på gratis.