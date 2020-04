Fire Norwegian-selskaber går konkurs i Danmark og Sverige

Norwegians pilot- og kabineselskaber i Sverige og Danmark er begæret konkurs.

Det oplyser flyselskabet i en pressemeddelelse.

Ifølge Norwegian er der tale om følgende fire selskaber: Norwegian Pilot Services Denmark ApS, Norwegian Cabin Services Denmark ApS, Norwegian Air Resources Denmark LH ApS og Pilot Services Sweden AB.

Årsagen til, at kun de to lande er ramt, er, at der Norge i findes effektive hjemsendelsesmuligheder, som indebærer, at staten står for samtlige lønomkostninger under hjemsendelsesperioden.

Den ordning findes ikke med tilsvarende dækning i Sverige og Danmark, hvilket betyder, at der fortsat er omkostninger, selv om piloter og kabinepersonale ikke er i arbejde.

Men har ingen påvirkning på Norwegians samlede forretning, lyder det.

- Dette er den værste krise, flybranchen nogensinde har befundet sig i, og vi har gjort alt, hvad der står i vores magt, for at undgå det, der nu sker med vores datterselskaber i Sverige og Danmark. Vi har anmodet om statslige lånegarantier i både Sverige og Danmark på samme måde som vores konkurrenter.

Den første formelle ansøgning til de svenske myndigheder blev afsendt for en måned siden, men der er fortsat ikke kommet konkrete forslag til likviditetstiltag. Vi har ikke tid til at vente, for denne krise er akut.

- Vores piloter og kabinepersonale er helt centrale i Norwegians virksomhed, og de har gjort et helt fantastisk stykke arbejde. Dette har været en ekstrem tung beslutning, og jeg vil på det stærkeste beklage over for de af vores medarbejdere, der nu bliver berørt. Vi arbejder døgnet rundt for at komme igennem denne krise, sådan at vi på den anden side af dette kan komme på vingerne igen bedre og stærkere end nogensinde, hvor vi også kan tilbyde flere arbejdspladser for flyvende personale i fremtiden, siger Norwegians koncernchef, Jacob Schram.

I alt påvirker dette 1571 piloter og 3134 kabineansatte i Sverige, Danmark, Finland, Spanien, Storbritannien og USA. De cirka 700 piloter og 1300 kabineansatte med base i Norge, Frankrig og Italien berøres ikke af dette, skriver Norwegian desuden.