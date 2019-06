Fitness-kvinder fik nej i 'Løvens hule': Nu har de skaffet en million

To rigmænd har investeret en million kroner i den digitale fitness-platform Nordic Hiit, som to kvindelige iværksættere står bag

Selvom man får et nej i 'Løvens hule', så betyder det ikke, at man som iværksætter skal give op og finde på noget andet.

Det er 29-årige Ida Wad Clemensen og Christina Dahlgren et bevis på.

Iværksætter-parret, der på energisk vis forsøgte af lå løverne til at investere 300.000 kroner i deres digitale fitness-platform, har for nylig fået en investering fra to danske rigmænd på samlet set en million kroner.

- Vi er rigtig glade for at få dem med på holdet. Vi har de samme visioner, og så klikker vi bare sammen, og det er ret unikt, siger Christina Dahlgren til Ekstra Bladet.

Efter afvisningerne fra de fem løver, så fik de 'blod på tanden'.

- Selvom vi fik et nej, så fik vi stadig good feedback. Det var samtidig den første rigtige gang vi pitchede, så vi var bare klar på at finde nogle investorer, siger Ida Wad Clemensen.

15 investorer

Efter programmet blev sendt i februar kom de dog helt af sig selv. Ifølge de to kvinder blev de kontaktet af 15 mulige investorer - heriblandt Paul Thyregod og John Thomas, der begge er mangemillionærer.

- Vi vidste bare, at det skulle være dem efter det første møde. De havde kompetencerne, som vi søgte. John Thomas var rigtig god i forhold til, at vi ville ekspandere til udlandet, og Paul Thyregod er stifter af Proshop, så han har masser af erfaring med ecomerce, siger Ida Wad Clemensen.

Forretningsmodellen går ud på, at man som bruger indgår et abonnement og derigennem får sine træningsvideoer. Foto: PR

De kom hver især uafhængigt af hinanden og kontaktede dem på Linkedin. Men begge investorer kendte hinanden i forvejen og fandt herigennem ud at, at hinanden var interessede.

Flere penge

- Til sammen har de fået 33 procent for en million kroner. Det er samme værdiansættelse som i programmet, men flere penge, siger Christina Dahlgren.

De havde ikke regnet med så stor opmærksomhed i kølvandet på udsendelse.

- Det var meget overraskende og overvældende. En af de ting, der også kom bag på os, var, at vi fik rigtig mange nye medlemmer efter udsendelsen. Vi troede ikke, at vores målgruppe var til stede der, siger Christina Dahlgren.

Gratis reklame

De vidste dog godt, at der ville kunne komme gratis reklame ved at være med i programmet.

- Det spillede da ind, men vi tilmeldte os primært for at få investering. Og hvis vi så ikke fik den, så ville vi altid få reklamen, siger Ida Wad Clemensen.

Udover at bruge pengene på at ekspandere til udlandet, så skal det tekniske område også opgraderes med en ny platform og app.