Flammen styrtdykker

På bare to år er Restaurant Flammen gået fra et overskud på 32,5 millioner til kun 1,6 millioner. Ledelsen kalder det utilfredsstillende

Restaurant Flammen har i årevis tjent millioner, og kunderne er væltet ind til kødfest i et klassisk buffet-koncept. Men nu er der knap så meget rift om møre bøffer i massevis.

Det fremgår af det netop offentliggjorte regnskab i Rosenfeldt og Sunddal Holding, der driver restauranterne. I 2016 havde restauranten et overskud på 34,5 millioner, men på bare to år er det skrumpet til blot 1,6 millioner.

Flammens overskud de sidste fem år 2018: 1,6 millioner 2017: 14,5 millioner 2016: 32,5 millioner 2015: 26,2 millioner 2014: 20,2 millioner

'Året resultat for koncernen blev et overskud på 1.558.000 kroner mod et overskud for koncernen på 14.529.000 kroner i 2017, hvilket af ledelsen anses som utilfredsstillende. Årets resultat er væsentligt påvirket af omkostninger til bl.a. afskedigelse af direktør, en ekstraordinær varm sommer, initiativer, der ikke gik som forventet, og forsatte driftsunderskud i det tyske selskab', lyder det i ledelsesberetningen.

Restaurant-kæden håber dog, at det bliver bedre i 2019.

'Koncernen har i 2019 med en ny direktør Piet Klein i spidsen igangsat en række initiativer såsom brunch, takeaway i samtlige restauranter og restaurant-åbninger mv. Koncernens ledelse har store forventninger til ovenstående og andre initiativer', skriver de yderligere.

Restaurant Flammen på H.C. Andersens Boulevard i København. Foto: Philip Davali

Åben krig

Flammen havnede for alvor i medierne, da Martin Sunddal erklærede åben krig mod Restaurant Ilden, der har et stort set identisk koncept.

Efter hans mening har de kopieret Restaurant Flammens menu, koncept, buffet-indretning og slagtilbud over for kunderne.

- Det er er jo en mindre ting i det store billede, men det føles som at blive bestjålet af en tyv, der bagefter påstår, at du har stjålet fra ham. Det bliver bare for meget, siger Martin Sunddal fra ejerfamilien til Fyens Stiftstidende.

Ejerne af Ilden erkender, at de er inspireret af Flammen, men at de driver deres egen forretning på deres egen måde og bl.a. bruger flere penge på kød og indretning:

- Vi bruger ikke IKEA's showroom, som Flammen gør. Og køber også dyrere kød af bedre kvalitet, sagde Brian Risby Knudsen fra Ilden til Fyens