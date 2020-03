Flere melder sig ledige under coronakrise - men færre end i sidste uge

Coronakrisen fortsætter med at sende ekstraordinært mange ud i ledighed.

Onsdag meldte 2793 personer sig ledige ifølge tal fra Beskæftigelsesministeriet. Det var mere end dobbelt så mange som på en normal onsdag, hvor antallet er 1157 personer.

En normal onsdag defineres som gennemsnittet for onsdage i samme uge for årene 2015-2019.

På den positive side er der sket et stort fald i antallet af nytilmeldte ledige fra onsdag i sidste uge. Her måtte 3768 personer - altså godt 1000 flere - melde sig arbejdsløse.

- Ledigheden stiger fortsat, men noget mindre end for en uge siden. Det er nu klart, at de politiske redningspakker har effekt', siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en skriftlig kommentar

Onsdag åbnede muligheden for, at de mange hårdt ramte private virksomheder kan søge om lønkompensation for deres ansatte.

Ifølge beskæftigelsesministeren var der massiv interesse fra starten, og han har en klar forhåbning om, at titusindvis af lønmodtagere vil blive hjulpet på denne måde.

- Men situationen er meget alvorlig, og det er ulykkeligt, hver gang en dansker mister sit arbejde.

- Regeringen afviser derfor ikke at gøre yderligere, og vi er i løbende dialog med arbejdsmarkedets parter, siger Peter Hummelgaard.

Også Dansk Industri, landets største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, ser på situationen med stor alvor.

- Det er en trist udvikling, men desværre ikke overraskende med den usikre situation, som mange virksomheder pludselig befinder sig i, siger vicedirektør i Dansk Industri Steen Nielsen.

Med onsdagens tal er der nu knap 45.700 personer, der foreløbigt har meldt sig ledige siden 9. marts.

Til sammenligning steg ledigheden efter finanskrisen med 57.000 personer i hele 2009.

Selv om de mange nye ledige skaber en alvorlig situation, så ser cheføkonom Tore Stramer fra Dansk Erhverv ligesom beskæftigelsesministeren et håb i tiltaget med en lønkompensationsordning.

- Vi har endnu ikke tal for, hvor mange der er trådt ind i ordningen.

- Men det kan potentielt være mange, da det har været muligt at træde ind i lønkompensationsordningen med tilbagevirkende kraft fra 9. marts, siger Tore Stramer.