Flere selvstændige kan få hjælp under coronakrisen

Den delvise nedlukning af Danmark har især ramt selvstændigt erhvervsdrivende, freelancere og kunstnere hårdt.

Folketingets partier vedtog derfor tidligere i marts en aftale om økonomisk kompensation til trængte selvstændige.

Fredag er ordningen blevet udvidet til at omfatte en større gruppe.

Den har hidtil været beregnet til selvstændige med en månedlig omsætning eller indkomst på 15.000 kroner. Fremover vil den omfatte selvstændige med en indkomst på mindst 10.000 kroner om måneden.

Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi har arbejdet hårdt de sidste par dage for at få sat beløbsgrænsen ned, siger kulturminister Joy Mogensen (S) i meddelelsen.

Med aftalen er der lavet en midlertidig kompensationsordning for selvstændige på 10 milliarder kroner i 2020.

Ordningen gælder til og med 8. juni 2020 - svarende til tre måneder.

Selvstændige, der forventer et tab i omsætning eller indkomst på mindst 30 procent på grund af coronasituationen, kan få dækket 75 procent af tabet.

Dog maksimalt 23.000 kroner om måneden. Hjælpen er kun målrettet selvstændige med en personlig indkomst på højst 800.000 kroner i 2020.

Den månedlige omsætning eller indtægt - som altså skal være på mindst 10.000 kroner - udregnes ud fra de seneste 12 måneder.

- Vi knokler for at holde hånden under danske arbejdspladser og give de danske lønmodtagere ro i maven, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i pressemeddelelsen.

Hos Venstre er man yderst tilfreds med, at beløbsgrænsen er blevet sat ned. Partiet og dets erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, har de seneste dage opfordret regeringen til også at hjælpe mindre selvstændige.

- Jeg har gennem de sidste uger fået en lang række henvendelser fra selvstændige, der lå under grænsen på 15.000 kroner om måneden, siger Torsten Schack Pedersen til Ritzau.

- Det har både været journalister, forfattere, fodterapeuter og mange andre, som har en god forretning, og som klarer sig med en mindre omsætning. De har spurgt, hvorfor deres levebrød ikke også skal sikres.

Parterne bag aftalen er enige om, at udbetalingen af tilskud skal ske så hurtigt som muligt. Kompensationsordningen til de selvstændige er et af flere tiltag, der skal støtte erhvervslivet under coronakrisen.

Andre tiltag er muligheden for at udskyde betaling af moms og skat og lånegarantiordninger.