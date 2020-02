FLSmidth er involveret i sag om korruption for 225 mio. kr.

Den børsnoterede industrivirksomhed FLSmidth indrømmer at have betalt penge under bordet i en kriminalsag i Tunesien, der i november 2019 resulterede i fængselsstraffe til bl.a. en medarbejder fra FLSmidths hovedkontor i Valby.

Det skriver Jyllands-Posten torsdag.

Sagen stammer fra 2010, da FLSmidth og den tyrkiske entreprenørkoncern Prokon-Ekon indgik kontrakt med Carthage Cement i Tunis om at bygge en cementfabrik til 281 mio. euro.

En tunesisk domstol fandt det bevist, at FLSmidth og Prokon-Ekon accepterede en hemmelig aftale om at overfakturere Carthage Cement med 30 mio. euro svarende til omkring 225 mio. kr., som efterfølgende skulle udbetales til de to Carthage-ejere, Lazhar Sta og Belhassen Trabelsi.

Efter aftalens indgåelse blev Carthage Cement børsnoteret, og da en revolution i 2011 bragte styret til fald, overtog den tunesiske stat virksomheden.

Den nye ledelse opdagede sagen, der i november udløste domme på fem års fængsel til seks personer, herunder Trabelsi, Sta og FLSmidth-medarbejderen.

Under sagen blev det hævdet, at overfaktureringen var fordelt med 2 mio. euro til FLSmidth og 28 mio. euro til Prokon-Ekon.

Sidstnævnte har ingen kommentarer, men FLSmidth bekræfter, at to medarbejdere under forhandlingerne accepterede at lave en overfakturering for 2 mio. euro for derefter at videreføre pengene.

- Det var en klokkeklar fejl, siger Fleming Voetmann, vice president i FLSmidth med ansvar for kommunikation og marketing.

De to medarbejdere fik en advarsel og er stadig ansat. Kun den ene har været omfattet af straffesagen i Tunesien.