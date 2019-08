Flyselskab konkurs: Millioner dukket op

Ikke en rød reje til hverken piloter, stewardesser eller flypassagerer, men et klækkeligt millionsalær til advokaterne.

Det bliver efter alt at dømme afslutningen på det seneste knap et års behandling af konkursboet efter det krakkede flyselskab Primera Air, som gik konkurs 2. oktober i fjor. Det afslører seneste kreditorinformation, som Ekstra Bladet har fået indblik i.

Redegørelsen huer langtfra de kreditorer, som har penge i klemme hos Primera Air, men det kommer heller ikke som nogen overraskelse.

- Den spåkugle, vi kiggede i for knap et år siden, har vist sig at være temmelig retvisende, siger Jan Gloggengieser Gam, som er advokat i FH-forbundet Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane, der omfatter Flyvebranchens Personale Union, til Ekstra Bladet.

Han var en af en stribe advokater, som få uger efter konkursen ønskede de tre kuratorer, der skulle varetage konkursbehandlingen, udskiftet.

Kritikken af det siddende kuratel, som er Henrik Sjørslev, Finn Lynge Jepsen og Morten Hans Jakobsen, gik på, at man ikke fandt hverken ansatte i Primera Airs eller almindelige forbrugeres interesse tilgodeset.

- Vi sidder tilbage med et kuratel, hvor dem, der i virkeligheden har interessen i, at der bliver samlet penge til huse, ikke er repræsenteret, sagde advokat Jan Bruun Jørgensen, da han stillede sig i spidsen for et kupforsøg i skifteretten ved Sø- og Handelsretten mod kuratellet.

Primera Air gik på røven 2. oktober sidste år. Pr-foto

Kuratel får penge først

Advokaterne havde dog ikke i sinde frivilligt at overlade konkursboet til andre og fremlagde 24. oktober en foreløbig opgørelse, som gav indtryk af, at boet stort set var tomt.

Her kunne der ifølge Henrik Sjørslev maksimalt støves godt 550.000 kroner op, og det ville ikke engang være nok til at dække kuratorernes foreløbige advokatregning på 2,8 millioner kroner inkl. moms.

Findes der penge i et konkursbo, skal kuratorerne tilgodeses før alle andre, og dengang lod kuratellet da også forstå, at man sådan set arbejdede gratis.

Næsten 2 milliarder ude at flyve Primera Airs passiver er opgjort til i alt 1.914.771.444,52 kroner. Den såkaldt simple gæld, der foreløbig er anmeldt, lyder på 1.862.519.373,80 kroner. I den pulje gemmer sig bl.a. et krav fra flypassagerer, som havde krævet erstatning for aflyste, forsinkede og overbookede rejser med Primera Air. Ved konkursen oplyste Flyhjælp.dk, at 4420 kunder havde søgt erstatning via dem. Kunderne står til at gå glip af 12,6 millioner kroner i kompensation. Foreløbig har ansatte i det konkursramte selskab anmeldt et krav på 44.947.281,16 kroner. Det er den såkaldt priviligerede gæld, og kreditorerne her har fortrinsret til at få del i eventuelle penge, som findes i konkursboet. Kuratellet har indtil videre beregnet sig 5.642.000 kroner ekskl. moms i salær (med moms lyder regningen på 7.052.500 kroner). De får penge før alle andre. Vis mere Luk

Med udgangspunkt i det tilsyneladende gabende tomme konkursbo afviste dommeren i skifteretten til kupmagernes fortrydelse at lade kreditorerne stemme om kuratorerne.

- Hvis kuratorerne finder flere penge på senere tidspunkt, vil disse sandsynligvis også blive brugt til at dække kuratorernes eget salærkrav, som forøges, hver dag kuratorerne udfører deres arbejde. Så kan man jo kun ærgre sig over, at disse penge først blev fundet, efter mødet om kuratorvalg blev afholdt, sagde Jan Gloggengieser Gam dengang.

Han fik ret, og til al held for Henrik Sjørslev, Finn Lynge Jepsen og Morten Hans Jakobsen behøver de ikke at gå tomhændede fra Primera Air.

Et utrætteligt arbejde på 2100 timer har båret frugt, og kuratellet har fundet aktiver til en værdi af godt 8,5 millioner kroner.

I mellemtiden er advokatregningen vokset til knap 7,1 millioner kroner inklusive moms.

Ikke en rød reje tilbage

Den knap halvanden million kroner, som i princippet kunne fordeles blandt kreditorerne, skal ingen ifølge Jan Gloggengieser Gam sætte næsen op efter.

Flypersonalet er i princippet dækket af Lønmodtagernes Garantifond, men piloter tjener typisk mere, end den delvist statsstøttede fond udbetaler ved konkurser.

- Der kommer næppe til at være en rød reje tilbage, når konkursbehandlingen er færdig om flere år, og man skal huske på, at kuratellet fortsat beregner sig salær, siger Jan Gloggengieser Gam, som afviser at forholde sig til, hvorvidt den foreløbige timeopgørelse lyder rimelig.

Afviser kritik: Vi er under kontrol

Morten Jakobsen er en af tre kuratorer, hvis opgave er at afvikle Primera Air med bedst muligt resultat for kreditorerne. Han er partner i advokatfirmaet Gorrisen Federspiel. Foto: Gorrisen Federspiel

Kurator Morten Jakobsen undrer sig over kritikken.

- Vi startede med at arbejde på en sag, hvor vi ikke vidste, om vi endte med at arbejde gratis, da der ingen kontante midler var, samtidig med at der var stor usikkerhed om værdien af aktiver, og om det overhovedet var frie aktiver. Der er rigtig mange opgaver at håndtere i et bo på denne størrelse, og jeg forstår slet ikke, hvorfor han siger sådan noget her. Hvis der dengang var udpeget en anden kurator, vil jeg tro, at vedkommende også gerne ville have betaling for sit arbejde, siger advokaten til Ekstra Bladet.

- I sidste ende er det skifteretten, som vurderer og bestemmer, hvad vi skal have i honorar for arbejdet med boet. Når vi nu skal til at indstille vores salær, taler vi om, hvor meget vi har brugt, og hvis vi synes, at vi måske alligevel har brugt vel meget tid, så regulerer vi det og indstiller kun det, vi mener, at skifteretten vil godkende. I sidste ende er det dem, der bestemmer. Så vi er under kontrol, fortsætter Morten Jakobsen.

FAKTA: Sådan er du stillet når flyselskabet går konkurs Fra tirsdag er det slut med at flyve med det islandske flyselskab Primera Air, der går konkurs. Flyselskabet aflyser fra tirsdag alle flyafgange - heriblandt flere fra Danmark. Eksempelvis skulle selskabet tirsdag morgen have fløjet fra København til græske Rhodos og spanske Almeria. Hvis du er en af de uheldige, der har en flybillet med selskabet, afhænger erstatningen blandt andet af, om konkursen sker, mens du er på rejse. Her kan du læse mere om, hvordan du er stillet. Hvis konkursen sker, mens du er afsted: * Har du købt din flybillet direkte hos flyselskabet, er du dækket, hvis flyselskabet får konkurs under din rejse. Det eneste krav er, at billetterne er til flyvninger mellem en dansk og en udenlandsk lufthavn. Rejsegarantifonden dækker udgifterne til en ny billet på nær en selvrisiko på 1000 kroner. * Har du købt en pakkerejse dækker Rejsegarantifonden ved konkurs. En pakkerejse skal bestå af mindst to af følgende: Transport, indkvartering eller eksempelvis billeje eller en koncertbillet. Selskabet skal være registreret hos Rejsegarantifonden. * Hvis billetten er købt som del af en sammensat rejse, dækker Rejsegarantifonden i nogle tilfælde. Sammensatte rejser består af mindst to forskellige ydelser, som er købt i forlængelse af hinanden, men betalt hver for sig. Det kan eksempelvis være, at flybilletten er købt hos et selskab, som formidler dig videre til en hoteludbyder. Rejsegarantifonden dækker i dette tilfælde kun for den ydelse, som rejseudbyderen er ansvarlig for og har modtaget betaling for. Hvis konkursen sker, inden du rejser: * Hvis du har købt flybilletten direkte hos selskabet, skal du altid betale en selvrisiko på 1000 kroner, og Rejsegarantifondens formue er afgørende for, hvor meget du kan få i erstatning. Flybilletten skal være til flyvning mellem en dansk og en udenlandsk lufthavn. * Har du købt en pakkerejse, er du dækket af Rejsegarantifonden. Hvis ikke du kan få en tilsvarende rejse, erstatter Rejsegarantifonden beløbet for rejsen. * Hvis du har en sammensat rejse, kan du kun få dækket det løb, som du har betalt for den første ydelse i din rejse. Betalingskort: * Hvis billetten er betalt med eksempelvis mastercard eller maestro, kan banken søge erstatning på dine vegne, hvis flyselskabet går konkurs. * Banken kan ikke hjælpe, hvis du har betalt med et almindeligt dankort. Men hvis du har betalt med visa-delen af dit visadankort, kan du forsøge at få banken til at søge erstatning. Forsikring: * En sidste mulighed er at tjekke din rejseforsikring. Det kan være, at den dækker, når flyselskaber går konkurs. Kilder: Forbrugerrådet Tænk. Vis mere Luk

Morten Jakobsen bekræfter, at langt de fleste, som Primera Air skylder penge - passiverne er opgjort til knap 2 milliarder kroner - ikke får en krone.

Preben Sabranski og familie fik reddet deres ferie, da Primera Air krakkede. Rigtig mange har mistet penge og flyrejse oven på konkursen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Ritzau Scanpix

Vi arbejder for alle

Arbejdet med at finde aktiver i det krakkede flyselskab fortsætter dog, ligesom kuratorerne endnu ikke er færdige med at vurdere, hvorvidt ledelsen bør drages til ansvar.

- Så det kan vi ikke kommentere endnu, siger Morten Jakobsen, som også er luftfartsadvokat og er stemt ind som kurator på baggrund af et ønske fra leasingselskaberne.

Med-kurator Finn Lynge Jepsens mandat kommer fra Primera Airs moderselskab, men Morten Jakobsen afviser pure, at kuratellet ikke skulle varetage de øvrige kreditorer.

- Vi arbejder for alle kreditorerne, og når det nu viser sig, at der måske bliver dækning til lidt af lønmodtagerne, er det jo dem, vi arbejder for. Vi har ikke noget modsætningsforhold til lønmodtagerne, og jeg forstår ikke, hvorfor de mener, at en anden kurator kunne gøre det bedre for lønmodtagerne.