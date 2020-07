Flyselskab vil fyre 36.000 ansatte

36.000 medarbejdere står til at blive fyret hos United Airlines. Det svarer til næsten halvdelen af flyselskabets ansatte.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Udsigten til, at flytrafikken normaliseres, er i de seneste to uger forværret, efter at antallet af smittede med coronavirus i USA er steget markant. Det har fået flere stater til at indføre nye restriktioner.

Flyselskabet oplyser, at de håber på, at de kan begrænse antallet af fyringer ved at tilbyde tidlig pension, og at de 36.000 er 'worst case scenario'.

Ifølge amerikansk lovgivning skal medarbejdere advares 60 dage før en massefyring. Det er denne advarsel, der bliver sendt til 36.000 ansatte i denne måned, svarende til 45 % af selskabets medarbejdere i USA.

Yderligere 1300 servicemedarbejdere vil få den samme advarsel 1. oktober, lyder det.

United Airlines er det tredjestørste flyselskab i verden med cirka 95.000 ansatte over hele verden.