Flyttecirkus i pengetank: Tobaksenkes søn tilbage på tronen

I sommer røg han ud af Tineke Færchs selskab. Men efter nogle dage i Portugal med sønnike og barnebarn, er Erik Færch tilbage i varmen og direktørstolen i sin mors bugnende pengetank - nu med mere magt end tidligere.

Ændringerne i selskabets personkreds fremgår af cvr-registret.

Den 54-årige mand er søn af den afdøde mangemillionær, Stener Færch, som blev rig på bl.a. aktier i Skandinavisk Tobakskompagni, og tobaksenken Tineke Færch.

Stener Færch efterlod sig en svimlende aktieformue, der blev placeret i selskabet SF-Gruppen, som Tineke Færch er eneejer af, og bedst kan betegnes som en pengetank. Ifølge seneste regnskab var her en egenkapital på 338 millioner kroner.

Tineke Færch har siden tobakspatriarkens død siddet i uskiftet bo med parrets børn, Erik og Merethe Færch.

Efter farmands død røg den rygende rige tobaksenke og datteren, Merethe Færch, i totterne på hinanden i en arvestrid, som for en dels vedkommende udspillede sig for snurrende kameraer.

Tineke Færch på vej til et af mange retsmøder, hun har været hovedperson i, siden sin mands død. Foto: Tariq Mikkel Khan

Skattesag

Mens luften mellem Tineke og Merethe Færch siden har været på frysepunktet, har Erik Færch - i hvert fald udadtil - stået last og brast med sin mor.

Lige indtil i juli, hvor han og den mangeårige advokat Tyge Trier røg ud af familieforetagendet, og mor indsatte sig selv som administrerende direktør - nu med en ny advokat for bordenden i palæet i velhaverflækken Vedbæk.

Det skete efter flere års regnskabsrod i forbindelse med en fortsat verserende skattesag i selskabet.

Skat jagter stenrig tobaksenke Ekstra Bladet 22. januar 2017... Som Ekstra Bladet har beskrevet, har ikke én uafhængig revisor siden 2012 kunnet blåstemple SF-Gruppens regnskaber uden forbehold. Ekstra Bladet har afsløret, at Skat jagter Tineke Færch og SF-Gruppen på grund af et ulovligt og ubeskattet lån på over 16,7 mio. kr. til en hollandsk fond, tegnet af Erik Færchs nu forhenværende samlever. Overførslerne undersøges som forsøg på at slippe for at betale skat af anseelige summer, som angivelig er brugt på at skaffe Tineke Færchs søn, Erik Færch, luksuslejligheder i Portugal. Ifølge en række interne papirer, Ekstra Bladet er i besiddelse af, er Erik Færch blandet ind i skattesagen, ’idet dispositionerne ganske tydeligt er initieret af ham. Det er ligeledes ham, der har konstrueret det ’set-up’, hvori de ubeskattede midler er overført til udlandet, og her blevet gjort tilgængelig og frit anvendelige for ham,’ lyder det i den anonyme anmeldelse, som i sin tid fik Skat til at gå ind i sagen. Det har Erik Færch tidligere afvist over for Ekstra Bladet.

Blev opsagt

Mens Ekstra Bladet gentagne gange forgæves har forsøgt at få uddybet forløbet og skattesagen af hovedpersonerne selv, har Erik Færch selv på Facebook ytret sig om, hvordan han i sommer blev hældt ud af sin mors selskab.

Ifølge opdateringen, som er forfattet på engelsk og siden slettet, forsøgte han i begyndelsen af juni selv at sige op, uden at det blev accepteret:

’Men to uger efter blev jeg alligevel opsagt’, skrev Erik Færch, som også bemærkede, ’at for nogen er loyalitet til salg. Det er bare et spørgsmål om tidspunkt og pris'.

Erik har siden 2007 været bosat i Portugal, hvor han umiddelbart før, han atter blev indsat som administrerende direktør i hendes selskab, havde besøg af sin mor.

Hjemvendt til nordligere himmelstrøg i Whiskybæltet besvarer fruen ikke selv telefonen.

– Hos Færch, siger en mand, som straks smækker røret på, da Ekstra Bladets reporter præsenterer sig.

Tyge Trier var i flere år advokat for Tineke Færch. I sommer var det slut. Han er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser om det ophørte arbejdsforhold. Foto: Tariq Mikkel Khan

Advokat ude af billedet

For få uger siden bekræftede Jørn Qviste over for Ekstra Bladet, at han var Tineke Færchs nye advokat. Han ønskede ikke at udtale sig om baggrunden for ændringerne i selskabets ledelse og bestyrelse eller at kommentere Erik Færchs daværende udtrædelse af klientens pengetank.

Om Tyge Triers afgang fra foretagendet lød det dog:

– Han er ude af billedet.

Ekstra Bladet har i dagevis, pr. telefon og mail, uden held forsøgt at få den 87-årige millionøses nye advokats kommentar de seneste ændringer i pengetankens personkreds.

Skatteadvokat: Nu kan Erik gøre, hvad han vil

Erik Færch har fået mere magt i SF-Gruppen, som hans mor ejer og bedst kan betegnes som en pengetank. Foto: Privat

Erik Færch har ikke kun fået en fin direktørkasket ved sin genkomst i mors selskab - han har fået mere magt. Af cvr-registret fremgår, at vedtægterne 2. oktober 2018 er ændret, og 'selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af den administrerende direktør'.

- Han har fået yderligere kompetence tildelt af bestyrelsen ved, at nu er han enetegningsberettiget, siger skatteadvokat, Torben Bagge, til Ekstra Bladet.

Skatteadvokaten uddyber, at Erik Færch er underlagt bestyrelsens beslutninger - dvs. sin aldrende mor, som er bestyrelsesformand i en bestyrelse, som ifølge cvr-registret ikke tæller andre personer.

- Hvis han har lyst til at tage 338 millioner kroner og overføre til sin egen konto, så kan han gøre det?

- Ja, så kan han gøre det, men så vil selskabet selvfølgelig kunne komme efter ham, hvis han ikke har mandat til det. Men over for tredjemand – over for banken – vil han kunne gøre det. Han kan tegne selskabet udadtil, men det er selvfølgelig ikke det samme som, at han indadtil kan gøre, hvad han vil, siger Torben Bagge, som uddyber:

- Hvis hans mor eller bestyrelsen beslutter, at direktionen skal have 338 millioner i løn, er der i princippet ikke noget i vejen for det. Det er vel også et eller andet sted fair nok, hvis det er moderen, der ejer selskabet, at hun kan beslutte, hvad der skal ske med selskabet.

Flyttefest i pengetank - igen igen Der har ofte været flyttefest i Tineke Færchs pengetank. Revisorer er blevet smidt på porten. En revisor har selv valgt at forlade selskabet. Revisor smider stenrig kvinde på porten Den tidligere Melodi Grand Prix-stjerne Michael Teschl, som i årevis var Tineke Færchs rådgiver, blev sparket ud - herefter fulgte en årelang retssag, som han vandt. Tobaksenke dømt for injurier mod Grand Prix-sanger Petronella Adriana Maria Bos, som Erik Færch i en årrække dannede par med og var stifter af den hollandske fond, som SF-Gruppen ApS ifølge Skats mistanke ulovligt har lånt penge til, fratrådte i 2017. Året efter fulgte advokat Tyge Trier sammen med Erik Færch, der som bekendt nu er tilbage. Vis mere Luk

Risikerer fængsel

I SF-Gruppens seneste to regnskaber har ordlyden om det mistænkelige lån, som har fået Skat til at ånde Tineke Færch i nakken, ændret sig.

Tidligere har revisor taget forbehold for 'et lån ydet til anpartshaveren i strid med selskabsloven'. Nu skriver den nye revisor, at 'en mindre del af lånet er af Skat anset for at være i strid med selskabslovens paragraf 210, stk. 1'.

Den nye revisor er dog enig med sin forgænger i, at 'hvis Skat får medhold i sin opfattelse af sagen, kan ledelse ifalde ansvar'.

Ikke snehvidt

At revisoren nu anfører, at mistanken om lovovertrædelsen angår en mindre del af lånet, har ifølge Bagge ikke nødvendigvis afgørende betydning.

- Selskabet har en interesse i at tegne et så pænt billede af forholdene som muligt. Det er muligt, at ud af de 17 millioner, så mener Skat kun, at det er de 15, den er gal med, og så vælger man at sige, at det kun er en mindre del, så det virker pænere, siger Torben Bagge, som vurderer, at når der stadig tages forbehold for det ulovlige lån og er en skattesag:

- Så er det ikke snehvidt.