Flyveledere advarer: Hemmelig spareplan får alvorlige konsekvenser

De danske flyveledere frygter, at en hidtil hemmeligholdt spareplan og fyringsrunde vil gøre stor skade på dansk økonomi og infrastruktur.

Det skriver flyveledernes organisation, DATCA, i en pressemeddelelse.

De danske flyveledere, der er ansat hos Naviair, har tilbudt at gå ned i løn, mens luftfarten er under normalt niveau, men ifølge flyveledernes talsmand nægter Naviair at forhandle.

- Vi anerkender, at Naviair er blevet økonomisk presset af coronakrisen, og at der derfor skal spares penge, mens flytrafikken ligger lavt. Derfor har vi forsøgt at fremlægge vores plan, der leverer den nødvendige besparelse, uden at skade dansk økonomi og infrastruktur, og som heller ikke inkluderer fyringer. Desværre ønsker Naviair ikke at forhandle om så meget som et komma, siger Esben Blum, der er formand i DATCA, der er organisation for cirka 300 danske civile flyveledere.

Fyrer hver fjerde flyveleder

Ifølge spareplanen vil Naviair afskedige hver fjerde flyveleder, og det er et stort problem, mener formanden i DATCA.

Han forudser, at man vil komme til at mangle flyveledere, når coronakrisen har lagt sig.

- Vi står overfor at skulle genrejse dansk økonomi ovenpå coronakrisen, men hvis den her plan gennemføres, så vil det blive sværere. For om kort tid vil vi så mangle flyveledere, og det kan betyde, at Københavns Lufthavn mister sin unikke position som nordeuropæisk lufthub. Det vil være meget skadeligt for dansk erhvervsliv. Derfor advarer vi på det kraftigste mod den spareplan siger Esben Blum.

Danske flyveleder tager til udlandet

Et af de største problemer ved at fyre mange af de danske flyveledere er ifølge DATCA, at de ikke vender tilbage til danske arbejdspladser, når der er behov for dem igen.

Danskerne er eftertragtede i udlandet, og de udenlandske job er attraktive. Mange flyveledere kan få en højere løn, end de får i Danmark, ved at søge udenlands.

- Hvis man afskediger flyvelederne, så ved vi, at størstedelen af dem aldrig vil vende tilbage til jobbet, fordi de vil søge mod udlandet, hvor der er attraktive jobs at få. Og selv hvis de skal tilbage, vil det tage op mod ét år for dem at generhverve deres licenser. Det vil være meget uhensigtsmæssigt for Danmark og for hovedstaden, der gennem en årrække har opbygget en position som Nordeuropas trafikhub, siger Esben Blum.