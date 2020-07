FN: Over 1200 civile er blevet dræbt i Afghanistan i år

Over 1200 civile er blevet dræbt i Afghanistan fra januar til juni i år, oplyser FN i en ny rapport. Blandt de dræbte er 340 børn.

I samme periode er 2176 mennesker blevet såret, heriblandt 727 børn.

- På et tidspunkt, hvor Afghanistans regering og Taliban har en historisk mulighed for at finde sammen ved forhandlingsbordet, er den tragiske virkelighed, at kampe fortsat fører til frygtelige skader på civile hver dag, siger Deborah Lyons, FN's repræsentant for Afghanistan.

Rapporten om dræbte og sårede er udarbejdet af FN-missionen i landet, Unama.

Ifølge rapporten er regeringsfjendtlige, islamistiske grupper som Taliban og Islamisk Stat hovedårsag til volden.

- Islamisk Stat har dræbt eller såret 58 procent af ofrene, mens styrker, som støtter regeringen, har skylden for 23 procent af de dræbte og sårede, hedder det i rapporten.

FN fremhæver dog, at der er sket et fald på 13 procent i antallet af dræbte og sårede i forhold til samme periode i 2019.

USA er ved at neddrosle sin tilstedeværelse i landet, efter at amerikanerne og Taliban har indgået en aftale, der skulle bane vej for fredsforhandlinger.

Men uenighed om løsladelse af fanger, som er et af Talibans krav, og en forværret sikkerhedssituation i landet, har betydet, at fredsprocessen er kørt ud på et sidespor.

En særlig amerikansk udsending er på rundrejse i blandt andet Afghanistan og Pakistan i et forsøg på at få fredsforhandlingerne indledt.

Ifølge en FN-rapport, der blev offentliggjort i sidste uge, skjuler flere end 6000 pakistanske oprørere sig i Afghanistan. De fleste skal tilhøre gruppen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Gruppen står bag en række angreb på både militære og civile mål i Pakistan.

I rapporten hedder det, at organisationen har knyttet sig til den afghanske afdeling af Islamisk Stat, som holder til i den østlige del af landet.

Ifølge rapporten er den afghanske IS-gren hårdt ramt af angreb fra sikkerhedsstyrkerne og styrker fra USA og Nato.