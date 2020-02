Fodboldlegender med i kriseramt firma

Flere tidligere fodboldstjerner er involveret i selskabet ACT.Global, som har et underskud på 120 mio. kr.

Ved du noget om sagen? Så skriv direkte til journalisterne.

Kastrup-firmaet ACT.Global er med et nyligt underskud på hele 120 mio. kr. havnet i økonomisk krise.

Som Ekstra Bladet kunne fortælle i går, har Lagkagehuset-stifteren Ole Kristoffersen penge i klemme i selskabet, som udvikler midler til bekæmpelse af bakterier.

Og nu viser det sig, at flere tidligere fodboldstjerner også er involveret.

ACT.Global i Kastrup er havnet i økonomiske problemer. Foto: Jonas Olufson

Det gælder blandt andet EM-helten Henrik 'Store' Larsen, som har en ledende stilling og desuden er investor i selskabet. Han er dog meget fåmælt omkring det store underskud.

- Jeg vil rigtig gerne snakke med dig, men lige nu har jeg desværre ingen kommentarer. Vi mangler også at få information, så jeg ved simpelthen ikke ret meget, siger Henrik Larsen, der har været med til at indgå et partnerskab mellem ACT.Global og hans tidligere klub Lyngby BK.

Ekstra Bladet har i flere dage forgæves forsøgt at få en kommentar til situationen i ACT.Global fra direktør og ejer Carsten Jensen.

Allan Simonsen var PR-direktør

Af en artikel i Vejle Amts Folkeblad fremgår det desuden, at den tidligere landsholdspiller Allan Simonsen skulle være tilknyttet ACT.Global som PR-direktør.

Fodboldlegenden Allan Simonsen (th.) var tidligere pr-direktør i ACT.Global ifølge en artikel i Vejly Amts Folkeblad. Om det fortsat er tilfældet, er uvist. Foto: Ernst van Norde

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Simonsen, der i 1977 blev kåret til Europas bedste fodboldspiller og mere end 35 år senere igen kom på danskernes lystavle som deltager i 'Vild med dans'.

Og Henrik Larsen er ikke meget for at fortælle, hvilken rolle Allan Simonsen spiller i ACT.Global.

- Det må jeg simpelthen ikke svare på. Det har jeg ikke bemyndigelse til, siger Henrik Larsen.

- Kan du fortælle, om der er andre tidligere fodboldspiller involveret?

- Nej, det må jeg heller ikke, siger han.

Tysker involveret

Tyskeren Stefan Schnoor, som blandt andet har spillet for Hamburger SV og engelske Derby County, er dog involveret i selskabet. Det fremgår af hans profil på det sociale medie LinkedIn.

Men kontakten er ikke opstået via Henrik Larsen.

- Det er den ikke. Og jeg vidste faktisk ikke, han var en del af selskabet, siger den tidligere danske landsholdsspiller.

Tyske Stefan Schnoor spillede i engelske Derby County fra 1998 til 2000. På LinkedIn angiver han sig som 'Freelancer' i ACT.Global. Foto: Colorsport/Shutterstock

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Stefan Schnoor til hans rolle i selskabet.

- Ikke særlig smart

ACT.Global har de seneste år haft pæne millionoverskud, og så sent som i oktober lovede direktør Carsten Jensen i et interview med Børsen, at det nye regnskab skulle blive endnu bedre.

Men noget er gået helt galt, for regnskabet viste et underskud på hele 120 mio. kr.

ACT. Globals direktør og ejer, Carsten Jensen, har hidtil ikke villet svare på spørgsmål om det store underskud i hans firma. Pr-foto

- Det er jo ikke særlig smart at melde en gylden fremtid ud og få så stor en hammer i hovedet bagefter. Det virker, som om direktøren er kommet til at udtale sig lidt for meget som sælger, men måske ikke er så regnskabskyndig, siger Frank Thinggaard, professor i eksternt regnskab på Aarhus Universitet.

Carsten Jensen er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser om det store underskud.