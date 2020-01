Først konkurs - så ophævet - nu konkurs igen

Har du en god historie? TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

Konkurserne fortsætter med at ramme finansmanden Mark Szigethy, som er tidligere medlem af den såkaldte milliardærklub og realitystjernen Amalie Szigethys onkel.

Hans holdingselskab Quint Aps er nu endnu engang taget under konkursbehandling, efter Szigethy ellers i første omgang havde fået ophævet den oprindelige konkurs kort før jul.

Det fremgår af oplysninger i Statstidende og bekræftes af kurator Peter Krarup fra Mazanti-Andersen Korsø Jensen.

- Der blev lavet en betalingsaftale, som gjorde, at rekvirenten valgte at trække konkursen tilbage, men da der så ikke blev betalt i henhold til den, så blev den indgivet igen, siger han.

Ekstra Bladet kunne for et par uger siden fortælle, at Mark Szigethy nu også var blevet erklæret personligt konkurs efter et samlet krav på 13 millioner kroner fra Finansiel Stabilitet. Og det har formentligt gjort det mere end vanskeligt for finansmanden at betale af på sin betalingsaftale.

Finans.dk har tidligere skrevet, at det var selskabet Rancho Properties fra Luxembourg, der begærede Mark Szigethys holdingselskab konkurs grundet et tilgodehavende på 3,4 millioner kroner. Selskabet er største aktionær i venturekapitalfonden Black Swan Investments, som en række danske velhavere er gået ind i.

Udover Quint Aps er datterselskabet CKM Invest også taget under konkursbehandling. Det skete i december.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Mark Szigethy.