Folkevognsfabrikkerne i Europa lukker produktionen

Volkswagen, der er verdens største bilproducent, forbereder sig på at lukke fabrikker i Europa for at modgå smitten med coronavirus.

Samtidig advarer folkevognsfabrikkerne om, at 2020 bliver et vanskeligt år.

- I betragtning af den betydelig forværrede salgssituation og den større uvished om leverancer af bildele til vore fabrikker, så vil produktionen blive suspenderet i den nærmeste fremtid på fabrikker, som drives af virksomhedsgruppens brands.

Det siger Volkswagen Groups bestyrelsesformand, Herbert Diess. Koncernen tæller ud over VW flere andre bilmærker, herunder Skoda og Seat.

Wolkswagen indstiller arbejdet på fabrikker i Spanien, i Setubal i Portugal og Bratislava i Slovakiet. Det samme vil ske for Lamborghini og Ducati i Italien inden udgangen af denne uge, siger han.

De fleste af de øvrige fabrikker i Tyskland og det øvrige Europa begynder at forberede sig på at lukke ned for arbejdet. Formentlig i to eller tre uger, siger Diess.

I Kina, hvor pandemien har spredt sig fra, er situationen anderledes. Her meldes coronasmitten på tilbagetog.

Derfor har man genoptaget produktionen på VW's fabrikker. Eneste undtagelse er fabrikkerne i Changsha og Urumqi.

Diess ser dystert på de økonomiske udsigter for 2020.

- 2020 vil blive et vanskeligt år.

- I øjeblikket er det næsten umuligt at lægge en troværdig prognose frem, mener han.

Det er det indflydelsesrige virksomhedsråd, der er udpeget af ansatte, som har påpeget, at det ikke er muligt at producere med en afstand mellem arbejderne, der forhindrer smitte.

Volkswagen Group ejer også bilvirksomhederne Skoda og Seat. Dertil skal lægges Audi, Bentley, Porsche og så de to italienske mærker Lamborghini og Ducati.