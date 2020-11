Forfrossen vandrer overlever trods 45 minutter uden puls

En amerikansk vandrer, der forfrossen blev reddet ud af Mount Rainier National Park sidste weekend, er i bedring efter 45 minutter uden en puls.

Det skriver Seattle Times mandag lokal tid.

Mount Rainier National Park er et højtbeliggende område med gletsjere i det nordvestlige hjørne af USA omkring den fortsat aktive, knap 4400 meter høje vulkan Mount Rainier.

Her blev 45-årige Michael Knapinski fredag for omkring halvanden uge siden fanget i tæt snevejr og meget lave temperaturer på vej tilbage fra en vandretur.

En ven slog alarm, da han ikke hørte fra Knapinski som aftalt, og efter over en dag på egen hånd i kulden blev en bevidstløs Knapinski med helikoptere fundet og fløjet til hospitalet i kritisk tilstand.

På hospitalet stoppede hans hjerte med at slå, mens læger var i færd med at behandle ham.

Da det skete, blev Knapinski sluttet til en avanceret maskine, der kunne ilte hans blod, samtidig med at den fjernede kuldioxid.

- Han kom tilbage fra de døde. Det er måske ikke helt medicinsk korrekt sagt, mens hans hjerte slog ikke i 45 minutter, siger lægen Saman Arbabi, der var med til genoplivningen, ifølge Seattle Times.

- Det er fantastisk.

Ifølge lægeholdet omkring Knapinski ventes han at komme sig.

Vandreren har også efterfølgende haft kræfter til at udtale sig til flere amerikanske medier.

Han forklarer, at det sidste, han husker, er, at han tog små skridt ned ad bjerget, mens alt omkring ham var hvidt.

- Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg tror, at jeg faldt, siger Knapinski til Seattle Times.

Til amerikanske CBS takker han lægerne for at have gjort et 'fantastisk arbejde' med at redde ham og fortæller i øvrigt, at vandring har hjulpet ham med at lægge et stofmisbrug bag sig.

Ekstrem kulde er typisk farligt at befinde sig i, men ifølge BBC kan det også beskytte kroppen og hjernen i tilfælde af hjertestop.