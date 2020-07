Forgyldte manden før konkurs: Nu falder hammeren

Den kendte debattør og forkæmper for de svage Lisbeth Zornig afviste at have gjort noget som helst forkert, da Ekstra Bladet sidste år kunne fortælle, at hun i tiden op til sin konkurs i 2019 havde overført 700.000 kr. til sin ægtemand Mikael Lindholm frem for at betale af på sin milliongæld til Skat.

Men nu er Lisbeth Zornig muligvis kommet på andre tanker.

I hvert fald har hun og manden netop indgået et forlig med statens advokat Kammeradvokaten om at betale 400.000 kr. tilbage til Gældsstyrelsen inden 31. august 2020.

Det fremgår af den seneste redegørelse for boet, som kurator Boris Frederiksen har udsendt. Her beskrives en række af Zornigs handlinger som 'kritisable og uforsvarlige'.

Afviste alt

Lisbeth Zornig ønskede dengang ikke at forholde sig til de tvivlsomme overførsler over for Ekstra Bladet, men på Facebook forsvarede hun sig og afviste alt.

'Nej, jeg har ikke forgyldt min mand, Mikael. Han har fået løn for sit arbejde, som han har gjort i alle årene, hvor han har været partner i Huset Zornig. Vi har dokumenteret det overfor Kammeradvokaten – og alle, der har været i nærheden af os ved, hvor meget vi begge har knoklet mange timer hver uge for at holde skuden kørende,' skrev hun dengang i et opslag, hvilket hendes følgere hyldede hende for.

Heller ikke i dag ønsker Lisbeth Zornig at forklare sig over for Ekstra Bladet. Mikael Lindholm skriver i en sms, at han 'ikke må udtale sig ifølge forligsaftalen' og henviser til sin advokat, der dog heller ikke vil sige noget.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mikael Lindholm og Lisbeth Zornig er blevet 400.000 kr. fattigere efter aftalen med Kammeradvokaten. Foto: Linda Johansen

Tilfreds

Men det vil kurator Boris Frederiksen gerne. Selvom han mente, at de 700.000 kr. uretmæssigt var blevet overført til mandens konto, så er han 'tilfreds' med 400.000 kr.

- Beløbet er et udtryk for, at vi har fastholdt kravet. Vi har forholdt os til de usikkerheder der var, og vi har så lavet en forligsmæssig løsning, som vi har drøftet med Gældsstyrelsen, siger han til Ekstra Bladet og uddyber:

- Der var usikkerhed om, hvorvidt der var udført en eller anden form for arbejde. Hvis der var udført et arbejde, kunne han anmelde et tilsvarende krav i boet, og så skulle han have dividende, når pengene skulle udloddes. En anden usikkerhedsfaktor var, om han ville være i stand til at betale de 700.000 kroner i løbet af en overskuelig tidshorisont, siger han.