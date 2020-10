Forlanger redegørelse fra multimillionærs betonfirma

Ved du noget om sagen, eller hvor BG Beton i Nordhavn leverede beton fra 2013-2015, så skriv til Ekstra Bladets journalist på mr@eb.dk

Det firma, der har godkendt det skandaleramte firma BG Beton siden 2015, vil nu have en redegørelse.

Det sker efter afsløringer af groft byggefusk med et fundament under et knap 90 meters højhus på Amager, hvor BG Beton i Nordhavn leverede beton. Det oplyser Bureau Veritas' direktør i Danmark, Jacob Færgemand.

'Foranlediget af at sagen er kommet frem i dagspressen, har vi forlangt en redegørelse fra BG Beton for så vidt angår leveret certificeret beton til projektet (højhuset på Amager, red.).

'Virksomheden har i indeværende år fornyet sin certificering for samtlige af BVC (Bureau Veritas, red.) certificerede fabrikker til gældende udgave af standarden for beton anvendt til konstruktionsformål,' skriver han i en mail.

Københavns Kommune: Prestigebyggeri er ulovligt

Artiklen fortsætter under faktaboksen.



Efterforskes af politiet Bach Gruppen efterforskes for blandt andet dokumentfalsk, efter det er blevet dokumenteret, at fundamentet under et knap 90 meters højhus på Amager indeholder gammel beton og byggeaffald. Fundamentet har samtidig en langt, langt lavere styrke, end det blev foreskrevet og godkendt til byggeriet. Betonen til fundamentet er blandt andet leveret af BG Beton i Nordhavn. 50 procent af BG Beton er ejet af Bach Gruppen med multimillionæren Finn Bach i spidsen. Bach-familiens holdingselskab har en egenkapital på svimlende 1,7 milliarder kroner. Ført bag lyset

Men selvom Bach Gruppen altså har kontrol med BG Beton, meldte Finn Bach i august ud, at Bach Gruppen mener at være blevet svindlet af sit datterselskab. Ingen i ledelsen af Bach Gruppen vidste noget om, at der blev hældt gammelt beton, samt metal og plast i fundamentet under højhuset, lyder det fra Finn Bach. Københavns Politi foretog ransagninger på tre adresser tilhørende Bach Gruppen niende september. Vis mere Luk

Tilbagekaldte certifikat

Som Ekstra Bladet onsdag kunne fortælle, så mistede BG Beton i Nordhavn i 2015 ganske spektakulært sit certifikat med to års tilbagevirkende kraft.

Det var Teknologisk Instituts certificeringsorgan, Dancert, der i 2015 trak deres certifikat af betonfirmaet, der ejes af Bach Gruppen. I den forbindelse advarede Dancert 'alle', der havde modtaget beton fra selskabet fra april 2013 til juni 2015.

Fundamentet skælver under multimillionær

Den store entreprenørvirksomhed Bach Gruppen ejer grunden Faste Batteri, hvor højhuset opføres, ligesom Viborg-selskabet er entreprenør på byggeriet. Bach Gruppen efterforskes i øjeblikket af politiet, der i starten af september ransagede flere adresser tilhørende koncernen.

Artiklen fortsætter under billedet ...



I fundamentet under højhuset, som BG Beton har leveret beton til, er der fundet gammel knust beton og byggeaffald. Københavns Kommune har påbudt Bach Gruppen at standse byggeriet. Foto: Anthon Unger

Kort tid efter

For at betonfirmaer lovligt må levere beton til byggerier i Danmark, kræves det, at de er certificeret.

Men den drastiske beslutning om at trække certifikatet af selskabet to år tilbage fik ikke de store konsekvenser for BG Beton i Nordhavn. Mindre end fire måneder senere, fik det nemlig et nyt certifikat hos Bureau Veritas.

Alt var dermed igen i den skønneste orden, og selskabet kunne levere beton til store byggerier.

Mary kan se højhus fra stuen: - Det er skræmmende

Bureau Veritas' direktør har ikke villet svare på, hvor mange kontrolbesøg selskabet har været på hos BG Beton i perioden, hvorvidt det har afdækket problemer på betonværket, eller hvorfor selskabet gav et nyt certifikat til BG Beton i Nordhavn så kort tid, efter at det mistede certifikatet hos Dancert.