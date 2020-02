Formand i Danske Bank vil have 47 procent mere i løn

Efter lidt over et år på posten vil Karsten Dybvad nu have et seriøst lønhop. Utroligt dårligt signal, lyder det

Har du en god historie? Så TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion på EBerhverv@pol.dk.

23.600 NemKonto-kunder forlod Danske Bank sidste år, aktiekursen ligger på det laveste niveau siden slutningen af 2013, og fredag meddelte firmaet Deminor, at de på vegne af investorer sagsøger Thomas Borgen for 2,7 milliarder kroner på grund af hvidvasksagen.

Banken risikerer også at blive sagsøgt, lød det fra Deminor. Det går ikke just forrygende for Danmarks største bank - alligevel beder bestyrelsen om at få deres honorarer hævet, fremgår det af bankens indkaldelse til generalforsamling i marts.

Bestyrelsesformand Karsten Dybvad står til, hvis det bliver, som bestyrelsen foreslår, at indkassere et lønhop på 47 procent sammenlignet med 2019. Han vil dermed gå fra et samlet bestyrelseshonorar i 2019 på 2,5 millioner til 3,7 millioner kroner.

Formanden er medlem af fire udvalg under bestyrelsen, og da honoraret for deltagelse i dem alle stiger, skubber det på formandens samlede honorar.

Se også: Fed skattefidus til fire Danske Bank-bosser

'Voldsomt'

Bankens resultater er dog et godt stykke fra en lønforhøjelse, mener Anders Drejer, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet.

- En lønstigning på 47 procent, synes jeg er voldsomt og et utroligt dårligt signal at sende. De (bestyrelsen, red.) kunne jo starte med at skabe nogle gode resultater, før de forlanger højere honorarer.

- Da Karsten Dybvad tiltrådte, sagde han, at hans opgave var at genopbygge bankens image, og der kan man ikke just sige, at det er sket endnu.

- Det havde været mere passende, hvis Karsten Dybvad efter et par år, hvor det var lykkedes banken at forbedre sin situation, og det begyndte at gå godt, sagde at han nu gerne ville belønnes for sin indsats, siger Anders Drejer, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet.

Se også: Novo-boss scorer lønstigning på 72 procent på tre år

Timing

Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet med stor indsigt i banksektoren, havde også gerne set en anderledes tilgang fra bestyrelsens side.

- Jeg synes, det er vigtigt, at man sikrer sig fokus fra formanden på direktionen, og jeg vil ikke kommentere, hvor meget formanden udbetales i honorar.

- Men jeg synes ikke, at nu er tiden er til, at man i bestyrelsen beder om en højere betaling. Det er dårlig timing. Banken er ved at rette sig, men hvorfor venter man ikke til, at den har rettet sig. Jeg kan godt lide, at man viser, hvad man kan, og så bliver man betalt, når man har vist det, siger Lars Krull.

255 Nordea-ansatte får fed skatterabat

'Relativt stor'

Danske Bank har ikke ønsket at stille op til interview, men pressechef Stefan Singh Kailay har sendt følgende på mail:

'Der er ingen tvivl om, at der er tale om en relativt stor stigning. Det afspejler dels den aktuelle arbejdsmængde, dels øgede krav og begrænsninger i hvilke andre hverv, man kan påtage sig som medlem af bestyrelsen samt behovet for at kunne fastholde og tiltrække de kompetencer, vi har brug for.

'Basishonoraret er på niveau med andre sammenlignelige nordiske storbanker. På grund af bankens usædvanlige situation er formanden i øjeblikket med i flere udvalg, end det traditionelt har været tilfældet, hvorfor det samlede honorar bliver højere.'

Provokeret over Danske Bank-direktørers skattefidus: - Det lyder vanvittigt

Af indkaldelsen til generalforsamling i Nordea, Nordens største bank, fremgår det, at bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonorarerne holdes i ro. Formanden står dermed til at få et basishonorar, for 'bare' at være formand, på 2.250.000 kroner.

Karsten Dybvad står til et basishonorar på 2.640.000.