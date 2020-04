Formand trækker sig fra kriseramt kendisfirma

Nedturen fortsætter for teknologifirmaet ACT.Global fra Kastrup.

Selskabet med tidligere landsholdsspillere i fodbold som Henrik 'Store' Larsen og Jakob Friis-Hansen i ejerkredsen kom tidligere på året ud med et underskud på 120 millioner kroner.

Siden har Ekstra Bladet skrevet en række kritiske historier om selskabet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

ACT.Globals direktør og ejer, Carsten Jensen, er havnet under beskydning. Ekstra Bladet har afsløret, at han trods selskabets underskud lever et liv i luksus. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

I marts trak Lagkagehuset-stifteren Ole Kristoffersen sig fra bestyrelsen, og nu siger formand Brian Mollerup også farvel. De to tiltrådte ellers så sent som i slutningen af januar.

'Selskabets hovedaktionær (direktør Carsten Jensen, red.) og selskabets øvrige bestyrelsesmedlemmer ser anderledes på selskabets aktuelle udfordringer og de tiltag, der skal iværksættes for at løse disse udfordringer, end jeg gør. Og i den situation giver det hverken mening for ACT.Global A/S eller mig, at jeg fortsætter som bestyrelsesformand,' skriver Brian Mollerup i en meddelelse.

Selskabets eneste øvrige bestyrelsesmedlemmer er direktør Carsten Jensens og driftsdirektør Geza Balint.

Se også: Trods kæmpe underskud i kendisfirma: Direktøren lever i luksus

Uenig med bestyrelsen

Den afgående formand er ikke meget for at afsløre, hvad det er, at han er raget uklar med Carsten Jensen og Geza Balint omkring.

- Det vil jeg ikke kommentere yderligere på. Jeg har påpeget nogle ting, som jeg mener. Men det skal holdes i bestyrelseslokalet, siger Brian Mollerup, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen.

- Har du mistet tilliden til direktør og storaktionær Carsten Jensen?

- Jeg har mistet tilliden til, at selskabet skal drives videre som nu. Jeg har en anden holdning. Men du får mig ikke til at uddybe, hvad vi er uenige om.

- Der er tale om et selskab med et stort underskud. Og pludselig trækker tunge medlemmer af bestyrelsen sig. Hvad er det, der foregår i ACT.Global?

- Hvis du læser min meddelelse, er det tydeligt, at der er nogen i bestyrelsen, som jeg ikke er enig med. Og så har jeg besluttet ikke at fortsætte. Det er meget klart. Men hvad vi er uenige om, vil jeg gerne holde for mig selv, siger Brian Mollerup, der tidligere var medejer af Anja Andersens håndboldklub Slagelse DT.

Den afgående formand fortæller i øvrigt, at han fortsat ikke har fået nogen forklaring på, hvorfor Lagkagehuset-stifteren Ole Kristoffersen i marts trak sig fra bestyrelsen i ACT.Global.

Massiv modvind

ACT.Global kom i massiv modvind, efter selskabet i februar præsenterede et katastrofalt regnskab, der viste et underskud på 120 mio. kroner.

Blot få måneder tidligere havde direktør og hovedaktionær Carsten Jensen ellers lovet et stort overskud.

Se også: Lagkagehuset-stifter forlader kriseramt kendisfirma

Artiklen fortsætter under billedet ...

EM-helten Henrik 'Store' Larsen er både ansat og aktionær i ACT.Global. Han har hidtil ikke ønsket at kommentere selskabets krise. Foto: Henning Hjorth

Det har fået Erhvervsstyrelsen til at starte en undersøgelse af selskabet, ligesom direktør Carsten Jensen er kommet i fokus.

Ekstra Bladet har afsløret, at han har en række konkurser og tvangsopløsninger bag sig.

Se også: Kriseramt komet-firmas direktør vælter sig i konkurser

Samtidig er flere tidligere ansatte stået frem med deres forundring over, at direktøren har haft råd til at købe luksusejendomme og køre Porsche, mens de ansatte ofte måtte se langt efter lønnen.