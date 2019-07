Forskere: Luftforurening forkorter liv mere end antaget

Et hold forskere konkluderer, at øget luftforurening øger risikoen for blandt andet KOL

Mens det alle dage har været kendt, at luftforurening ikke just er godt for helbredet, har en række forskere nu undersøgt følgerne nærmere og er kommet frem til, at de helbredsmæssige konsekvenser er værre end hidtil antaget.

Det skriver CNN på baggrund af en rapport udgivet i European Respiratory Journal.

Forskerne konkluderer på baggrund af deres undersøgelser, at luftforurening gør, at lungerne ældes hurtigere, og at der er højere risiko for at få lungesygdommen KOL.

Ens lungefunktion bliver naturligt nedsat med tiden, men den hastighed øges alt efter hvor meget forurening, man udsættes for, konkluderer forskerne.

For hver fem mikrogram per kubikmeter partikelforurening af typen PM 2,5 , man bliver udsat for årligt, viste lunger i undersøgelsen en nedsat funktion svarende til to års ældelse.

300.000 mennesker testet

Til baggrund for undersøgelsen indgik 300.000 mennesker, som alle fik testet deres lungefunktion. Undersøgelsen stod på mellem 2006 og 2010, og testpersonerne fik således testet deres lunger flere gange for at sammenligne luftforureningen med testpersonernes vejrtrækning.

Og for de personer, der årligt bliver udsat for 10 mikrogram partikelforurening per kubikmeter, ser situationen særligt slem ud. Således var der blandt de undersøgte personer, der boede i de mest forurenede områder, fire gange højere risiko for at få KOL end hos en person, der dagligt er udsat for passiv rygning, og halv så stor risiko for at få KOL end blandt folk, der ryger.

Ud over KOL og nedsat lungefunktion kom forskerne også frem til, at luftforureningen kan resultere i hjertesygdomme, slagtilfælde og lungekræft.

Blandt testpersonerne med lav indkomst var konsekvenserne særligt slemme. Her betød luftforureningen dobbelt så stor nedsættelse af lungefunktion, mens de havde en tre gange så stor risiko for at få KOL.

Ifølge Anna Hansell, der er blandt forfatterne til undersøgelsen, skyldes det blandt andet dårligere boligforhold, dårligere kost og mere begrænset adgang til lægehjælp.

Forurening kommer med vinden

Selvom biltrafik og brændeovne ofte får skylden for at være skyld i luftforurening, er det for eksempelvis Københavns vedkommende primært andre kilder, der er hovedårsag til forurening i byen. Således lyder det fra Københavns Kommune, at 95 procent af partikelforureningen i byen stammer fra kilder uden for byen, så som landbrug, skibsfart og kraftværker. Forureningen kommer med vinden over store afstande.