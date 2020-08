Fortroligt notat: Entreprenør efterforskes for dokumentfalsk

Et prestigebyggeri på Amager er netop nu ved at blive undersøgt for beskyldninger om groft byggesjusk

Bach Gruppen, der er entreprenør på byggeriet af et højhus på knap 90 meter på Amager, efterforskes af politiet for dokumentfalsk i forbindelse med støbning af husets fundament.

Det fremgår af et hidtil fortroligt notat fra Københavns Kommune, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

'Forvaltningen bad den 24. marts Politiet vurdere, om der er er grundlag for at indlede en efterforskning vedrørende dokument falsk for så vidt angår det materiale, som forvaltningen har modtaget.

'Forvaltningen er orienteret om, at Politiet nu har indledt en efterforskning af, om der er begået dokumentfalsk i sagen, for så vidt angår det dokumentationsmateriale vedrørende betonarbejdet, som forvaltningen har modtaget,' lyder det i en orientering til Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune sendt 17. juni.

Ekstra Bladet kunne for nylig afsløre, at Teknologisk Institut netop nu ved at undersøge betonfundamentet under det 90 meter høje tårn på den store grund Faste Batteri, der ejes af Bach Gruppen.

Undersøgelsen fra Teknologisk Institut kommer på baggrund af et påbud og en politianmeldelse fra Københavns Kommune mod Viborgselskabet.

Forfalsket

Det var Københavns Kommune, der bad politiet vurdere, hvorvidt der var grundlag for at efterforske, om Bach Gruppen også havde gjort sig skyldig i dokumentfalsk.

Det kom sig af en mail fra en whistleblower. I beskeden lød det blandt andet, at vedkommende var vidende om, at Bach Gruppen var i gang med at fabrikere dokumentation på, hvilken type beton selskabet havde brugt til fundamentet på den knap 90 meter høje bygning.



Grund har indbragt historisk salg Faste Batteri er en grund på næsten syv hektar, der blev købt af Bach Gruppen, der har hjemme i Viborg, i 2007. Byggeprojektet kaldes også Bryggens Bastion og ligger ved Njalsgade på Amager. Der er planlagt 125.000 kvadratmeters bolig- og erhvervsareal, og grunden skal blandt andet rumme to højhuse. Ét højhus skal være på 23 etager og cirka 86 meter højt, som denne sag omhandler, mens højhuset i modsatte ende ud mod Ørestads Boulevard bliver 99 meter højt fordelt på 30 etager. Opførslen af Bryggens Bastion ventes at tage 8-10 år fra 2017, og ser ud til at blive særdeles indbringende for Bach Gruppen. I slutningen af juli meddelte Viborg-selskabet, at det havde lavet sin største handel nogensinde på i alt 740 millioner kroner. Pengene kommer fra den store amerikanske ejendomsinvestor Nuveen Real Estate, der har investeret i byggeriet på grunden kaldet 'Campus'. Kilder: Bach Gruppen, BryggensBastion.dk, Dansk Arkitektur Center, Viborg Stifts Folkeblad. Vis mere Luk

'Bach Gruppen har åbenbart fået nys om, at der muligvis kommer en større kontrol af det ovennævnte byggeri, så de har allerede igangsat fremstilling af forfalsket dokumentation på følgende,' skrev whistlebloweren til kommunen i marts.

Herefter remsede han en række punkter op, hvor han mente, at Bach Gruppen var i gang med at fabrikere materiale.

Aktiv efterforskning

Ekstra Bladet var for nylig i kontakt med Københavns Politi, og her bekræftede man, at der pågår en aktiv efterforskning vedrørende byggeriet. Præcis hvad politiet efterforsker, ville ordensmagten dog ikke kommentere.

Bach Gruppen har over for Ekstra Bladet tidligere bekræftet, at selskabet har brugt en svagere beton, end deres rådgiver Norconsult anbefalede.

Norconsult har dog efterfølgende vurderet den svagere type beton, som entreprenøren har oplyst at have brugt. I en redegørelse kom Norconsult frem til, at den svagere beton ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko for bygningen.

Det lader dog til, at Bach Gruppen nu selv mener, at der kan være foregået dokumentfalsk.

Fredag eftermiddag udsendte selskabet nemlig en pressemeddelse, hvori entreprenøren annoncerede en intern undersøgelse.

'Den interne undersøgelse og efterforskning kommer på baggrund af foreløbige prøveresultater fra Teknologisk Institut, som stærkt indikerer, at personer i datterselskabet BG Beton har forfalsket eller afgivet ukorrekte fakturaer, følgesedler og bestillingssedler i forbindelse med leverancer af beton til byggeriet i 2018,' lød det i pressemeddelelsen.

Direktør: Vil ikke spekulere

Bach Gruppen ønskede dog ikke tidligere på ugen at stille op til interview om efterforskningen for dokumentfalsk. I stedet skrev direktør Lene Christensen i en mail:

'Hos Bach Gruppen er vi ikke gjort bekendt med en sag/efterforskning mod os for forfalskning af materiale, af hverken Politiet eller Københavns Kommune.'

Derfor var der ifølge direktøren ingen 'anledning til at spekulere i eventuelle beskyldninger om forfalskning af materiale.'

Teknologisk Institut er fortsat i gang med at analysere betonprøver fra højhusets fundament.