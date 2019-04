Fortsat strejke blandt piloter giver hug til SAS på børsen

Piloterne hos SAS strejker fortsat, og det rammer flyselskabets aktiekurs mandag morgen.

Aktien falder med 4,8 procent til 12,39 kroner, og det følger et fald på 4,6 procent fredag.

Samlet er SAS' markedsværdi dykket med 482 millioner kroner til 4,7 milliarder kroner, siden SAS-piloterne i Danmark, Norge og Sverige gik i strejke fredag.

SAS og piloterne har ikke kunnet blive enige om indholdet i en ny overenskomst.

Det har ført til massevis af aflysninger, og mandag og tirsdag er over 1200 flyvninger droppet. Tirsdag har strejken varet fem dage og kostet 2802 aflyste afgange.

Stridens kerne mellem piloterne og SAS er løn og arbejdstid.

Blandt andet ønsker piloterne en større grad af forudsigelighed, når det kommer til, hvornår de skal arbejde, og mere i lønposen.

Hos Sydbank vurderer aktieanalysechef Jacob Pedersen, der følger flybranchen tæt, at strejken koster SAS omtrent 50 millioner kroner om dagen.

- SAS er i en situation, hvor tabene for den her strejke begynder at løbe op i et pænt trecifret millionbeløb, og det gør ondt, siger Jacob Pedersen.

Han påpeger, at SAS står i et svært dilemma, hvor det er vanskeligt at finde en god løsning.

- Man kan lade strejken køre videre, og det er dyrt. Alternativet er, at man begynder at imødekomme nogle af piloternes krav, men det kan potentielt blive endnu dyrere, fordi man så risikerer at sætte sit overskud over styr, siger Jacob Pedersen.

Han vurderer, at SAS kan blive tvunget til at spare penge andre steder i organisationen, hvis udgifterne til piloterne bliver hævet.

- SAS har gennem de seneste året været nødt til at spare penge for at tjene penge.

- Hvis det er sådan, at man begynder at give piloterne store lønstigninger, er man nødt til at se på, hvor der så kan spares penge i SAS' organisation, siger Jacob Pedersen.