Forvirring om diktatorens tilstand

Forvirringen er total.

USA har fået efterretninger om, at Nordkoreas leder Kim Jong-uns tilstand skulle være dårlig efter en operation, og at han er 'i alvorlig fare'.

Det skriver CNN efter oplysninger fra en amerikansk embedsmand med direkte viden om sagen.

Oplysninger er ikke bekræftede, og CNN har forsøgt at få kommentarer fra en række amerikanske myndigheder samt Sydkorea.

Men Nordkoreas leder, Kim Jong-un, er ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap ikke alvorligt syg, skriver Reuters tirsdag morgen på baggrund af oplysninger fra den sydkoreanske præsidents kontor.

Udeblev fra fejring

Meldingen står i modsætning til meldinger fra CNN om, at amerikanske efterretningstjenester efterforsker oplysninger om, at Kim Jong-un skulle være i 'alvorlig fare' efter en operation.

Forvirringen kommer, efter at det sydkoreanske medie Daily NK har skrevet, at Kim Jong-un modtager behandling for hjerte-kar-problemer. Det skriver Reuters.

Mediet skriver, at han tidligere på måneden skal have fået foretaget et indgreb, og at det er grunden til, at han nu modtager behandling.

Oplysningerne kommer midt i spekulationer om, hvorfor Kim Jong-un udeblev fra en markering af sin nu afdøde bedstefar Kim Il Sungs fødselsdag 15. april. Kim Il Sung grundlagde Nordkorea i 1948.

Mediet Daily NK er en hjemmeside drevet hovedsageligt af nordkoreanske afhoppere.

Daily NK citerer unavngivne kilder for, at Kim Jong-un kommer sig efter indgrebet i en villa i et ferieområde ved Mount Kumgang efter at være blevet behandlet på et hospital 12. april.

Kim Jong-uns helbred skal ifølge Daily NK være blevet dårligere de seneste måneder på grund af store mængder rygning, overvægt og overarbejde.

- Som jeg forstår det, har han haft hjerte-kar-problemer siden august, men det er blevet værre siden gentagne besøg på Mount Paektu, siger en unavngiven kilde.

Det knap 2800 meter høje Mount Paektu på grænsen til Kina anses som helligt i Nordkorea.

Kim Jong-un skal ifølge oplysningerne være kommet på hospitalet 11. april efter et møde i arbejderpartiets politbureau. Det er også sidste gang, han blev set offentligt.

Flere missilaffyringer

Der blev sidste uge affyret flere kortrækkende ballistiske missiler fra Nordkorea, hvilket ifølge sydkoreanske myndigheder var en del af fødselsdagsfejringen af Kim Il Sung.

Kim Jong-un vil typisk også markere sig i forbindelse med den slags militære begivenheder. Men det statslige nordkoreanske medie, KCNA, berettede slet ikke om prøveaffyringen.

Information i Nordkorea er svært tilgængelig på grund af streng kontrol fra regimet. Det gælder ikke mindst oplysninger om lederen og dennes helbred. Det er ikke første gang, at hans fravær sætter gang i spekulationer.

I 2014 var Kim Jong-un således borte fra offentlighedens søgelys i over en måned. Da han vendte tilbage på krykker, fortsatte spekulationerne.

Men kort efter meldte sydkoreanske efterretninger, at Kim Jong-un havde fået fjernet en cyste på anklen, skriver CNN.