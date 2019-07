Fransk spareøvelse koster for danske Coloplast

Frankrig sænker de priser, de vil betale for flere af danske Coloplasts produkter. Det skriver selskabet, der hvert år sælger for mange milliarder kroner medicinsk udstyr, i en fondsbørsmeddelelse.

Det er kerneforretningen inden for stomi og kontinens samt forretningen for sårpleje, der bliver ramt.

- Som følge af en gennemgang af det franske refusionssystem har det franske sundhedsministerium offentliggjort nye endelige klassifikationer og priser inden for stomi og kontinens samt den mindre forretning for sårpleje i Frankrig, skriver Coloplast via fondsbørsen.

Selskabet oplyser, at dets forretning inden for stomi og kontinens i Frankrig er på 1,7 milliarder kroner.

For stomi og kontinens betyder det et fald i de priser, Coloplast kan tage på omkring ni procent og inden for sårpleje omkring to procent.

- Coloplast fortsætter med at analysere reformens endelige indvirkning, skriver Coloplast.

Den franske prisreform ændrer ikke for nuværende på Coloplasts økonomiske forventninger til hele året. De lyder stadig på en vækst i salget på omkring ni procent og et driftsresultat på omkring 31 procent af salget.

I første halvår - der, når det kommer til Coloplasts økonomi, dækker de seks måneder til og med marts - solgte Coloplast for 8,7 milliarder kroner og fik et overskud på to milliarder kroner.

I regnskabet bliver Frankrig gentagne gange nævnt som et af de markeder, der har drevet den positive salgsvækst.

Europa er Coloplasts klart største marked og selskabet solgte for 5,2 milliarder kroner her i første halvår.