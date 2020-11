Frygt for ulovlig beton i kæmpe byggeri

Ved du noget om BG Beton eller Bach Gruppens byggerier, så skriv til Ekstra Bladets journalist på mr@eb.dk.

Skandalen om et højhus på Amager og groft byggefusk med fundamentet breder sig nu fra højhuset til andre af multimillionæren Finn Bachs byggerier på den store grund.

Et betonværk opstillet på byggepladsen har nemlig efter alt at dømme aldrig haft den lovpligtige certificering.

Det erkender Bach Gruppen over for Ekstra Bladet.

'Bach Gruppen er tæt på at afslutte den interne undersøgelse af BG Beton. Indtil videre giver det et billede af, at værket på Njalsgade ikke har været certificeret,' oplyser Bach Gruppens PR-bureau Geelmuyden Kiese i en mail.

Ugers tavshed

Bach Gruppen har i adskillige uger ikke villet svare klart på, hvorvidt deres betonværk på byggepladsen på Amager var certificeret.

Loven er ellers ganske klar på området, oplyser Rikke Kure Wendel, kontorchef i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

'Bygningsreglementet sætter via standarden (DS/EN 206 DK NA) krav om, at betonværket skal være certificeret ved produktion af beton til en specifik anvendelse. Hvis dette krav er gældende i en konkret (i det konkrete tilfælde, red.), er der ikke lovligt at producere beton fra et værk, som ikke er certificeret.

'I situationen som du beskriver, vil der altså være tale om et ulovligt forhold, der skal lovliggøres,' skriver hun i en mail.

Her er de mulige konsekvenser Det er kommunen, som skal vurdere, om det er muligt at lave en retlig lovliggørelse eller om det vil være nødvendigt med en fysisk lovliggørelse. En retlig lovliggørelse vil bestå i, at kommunen kræver dokumentation for, at betonen for så vidt angår dets fysiske egenskaber lever op til bygningsreglementets krav til egenskaber. For eksempel vedr. styrke og holdbarhed. Hvis kommunen vurderer, at betonens egenskaber kan dokumenteres tilfredsstillende, kan byggeriet lovliggøres, uanset at betonen kommer fra et værk, der ikke er certificeret. En fysisk lovliggørelse, dvs. for eksempel hvor hele eller dele af en bygning rives ned, kommer derfor kun på tale, hvis kommunen ikke kan foretage en retlig lovliggørelse. Her vil forløbet komme an på proportionerne i den konkrete sag. Hvis kommunen opdager et ulovligt forhold, kan de vælge at politianmelde. Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Vis mere Luk

Alle bygninger

På grunden Faste Batteri er der allerede opført flere bygninger udover højhuset, og i flere af disse er der flyttet beboere ind.

Præcis hvor stor en del af betonen til de omkringliggende bygninger og højhuset over fundamentet, der kommer fra det omstridte værk, er uvist. Men skal man tro et svar fra Bach Gruppen til kommunen, har det været brugt yderst flittigt.

'Vi har som oplyst valgt, da der har været rejst tvivl om at dele af betonleverancen er kommet fra et ikke certificeret værk, er der igangsat et omfattende prøveprogram på alle bygninger i nødvendigt omfang,' lyder det i en mail fra direktør i entreprenørfirmaet Lene Christensen.

Mailen blev sendt som opfølgning på et møde mellem Bach Gruppen og kommunen.

Det mobile betonværk ses her i baggrunden på byggegrunden på Njalsgade i København. Ifølge Bach Gruppen vidste ingen i ledelsen, at værket ikke skulle være certificeret. I stedet skulle den afdøde direktør for BG Beton Henrik Steffensen have forsøgt at holde det skjult. Værket var dog i drift på byggepladsen i knap et år, efter Henrik Steffensen omkom. Foto: Privat.

'NEJ'

Det er certificeringsorganet Bureau Veritas, der blåstempler BG Betons værker rundt omkring i landet.

Bureau Veritas' direktør i Danmark Jacob Færgemand har på intet tidspunkt ønsket at stille op til interview. Dog svarede han i september 'NEJ' til spørgsmålet om, hvorvidt selskabet havde certificeret betonværket på byggepladsen.

Dengang fortalte han imidlertid ikke, at selskabet rent faktisk havde været i gang med at certificere det mystiske blandeværk. Det kom først frem uger senere.

'I dagspressen fremgår det, at der har været et betonværk i Njalsgade ejet af BG Beton. Vi har tidligere (i 2017) været på dette værk med henblik på en certificering. Certificeringsprocessen blev afbrudt af den daværende ledelse i BG Beton, lød det i en pressemeddelelse fra Bureau Veritas 9. oktober.

Der er dog en teoretisk mulighed for, at et firma i udlandet kunne have udstedt et certifikat.

Kommunen er tavs

Kommunen standsede for uger tilbage byggeriet på højhuset. Bach Gruppen arbejder på en plan for at kunne bygge nye fundamenter i højhusets kælder. Foto: Anthon Unger



Ekstra Bladet har i ugevis forsøgt at få svar fra Københavns Kommune på, hvad kommunen ved om betonværket opstillet på byggepladsen, og hvad Bach Gruppen har oplyst om det. Blandt andet på et møde, hvor det af referatet fremgår, at spørgsmålet er blevet vendt.

Kommunen er også blevet spurgt, om den på noget tidspunkt har interesseret sig for, hvorvidt værket havde den lovpligtige certificering.

Det har kommunen afvist at svare på.

Historisk rod i betonfirma Ekstra Bladet kunne for uger tilbage fortælle, at Bach Gruppens betonfirma har haft udfordringer med at leve op til kravene. Selskabets betonværk i Nordhavn, der også har leveret beton til byggeriet på Faste Batteri-grunden, mistede i 2015 ganske spektakulært sit certifikat med to års tilbagevirkende kraft. Dengang var selskabet certificeret hos selskabet Dancert, men lidt over tre måneder senere, havde BG Beton i Nordhavn et nyt certifikat hos Bureau Veritas. Historisk

Ifølge chefen for brancheforeningen Dansk Beton, er der tale om en helt usædvanlig sag. - Vi er ikke bekendt med andre tilfælde i betonbranchen (hvor et selskab har mistet sit certifikat, red.), har Dorthe Mathiesen tidligere skrevet i en mail til Ekstra Bladet. Siden er sagen blot blevet endnu mere historisk. Efter afsløringerne af, at betonen i fundamentet under højhuset blandt andet har en styrke, der er lavere, end hvad der normalt bruges til parcelhuse i et par etager, valgte også Bureau Veritas at trække sit certifikat af værket i Nordhavn. Det skete 5. oktober ved middagstid. Nævnte intet

Få timer efter meddelte BG Beton, at det med øjeblikkelig virkning lukkede sit udskældte værk i København. I pressemeddelelsen nævnte Bach Gruppens betonfirma dog intet om, at værket havde mistet sit certifikat for anden gang på fem år og dermed ikke lovligt ville kunne levere beton til væsentlige konstruktioner i byggeri. Vis mere Luk

Vi må ikke

Det har kommunen nemlig slet ikke lov til at interessere sig for, lyder det.

'Der er krav om, at byggematerialer skal være af en lovbestemt standard, og kravene i byggetilladelsen skal være overholdt. Byggeloven giver os ikke hjemmel til at bestemme, hvor og hvordan en bygherre producerer beton.

'Byggeloven giver os heller ikke mulighed for at overvåge en specifik betonblandingsproces,' oplyser kommunen.

Hvad sammenfaldet er mellem, at kommunen ikke kan bestemme, hvor en bygherre producerer beton, og hvorvidt støbt beton er ulovlig, har det ikke været muligt at få opklaret.

Overhold loven

Ekstra Bladet har også spurgt kommunen, hvorfor den ikke vil svare på, hvad den ved om betonværket, herunder hvad der blev diskuteret på mødet mellem kommunen og Bach Gruppen. Igen forgæves.

På spørgsmålet om, hvorvidt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventer, at kommuner søger mulige ulovlige forhold afklaret, lyder det fra kontorchef Rikke Kure Wendel:

'Vi forholder os som sagt ikke til konkrete sager, men forventer i sagens natur, at kommunerne overholder lovgivningen.'

Bach Gruppen: Snydt af død direktør

Bach Gruppens ledelse med multimillionæren Finn Bach i spidsen har fra start hævdet, at de intet vidste om problemerne med fundamentet under højhuset.

I stedet er de ansvarlige den nu afdøde direktør i BG Beton Henrik Steffensen samt nogle medarbejdere omkring ham, mener Bach Gruppen.

Multimillionær undersøges for byggesjusk i baghaven

Ledelsen i selskabet vidste heller intet om, at værket ikke havde den lovpligtige godkendelse, lyder det.

Kørte i månedsvis

Værket var ellers i drift i næsten et helt år, efter Henrik Steffensen omkom i april 2019. Lige omkring, hvor Københavns Kommune begyndte at interessere sig for højhuset, flyttede Bach Gruppen værket til Rødby.

'De præcise omstændigheder omkring det forhold (den manglende certificering, red.) er stadig uafklaret - men det er ikke noget Bach Gruppen på noget tidspunkt er blevet orienteret om af den tidligere ledelse i BG Beton.

'Tværtimod tyder det på, at oplysningerne herom bevidst er blevet forsøgt holdt skjult af den tidligere direktør i BG Beton, skriver PR-bureauet Geelmuyden Kiese i en mail.

I Bach Gruppens interne undersøgelse er der ikke fundet nogen tegn på, at andre i Bach Gruppen har været vidende om problemet, lyder det videre.

Finn Bach har siden 2011 været bestyrelsesformand i BG Beton.