Frygter storm vælter højhus

Fundamentet under et 86 meters højhus på Amager er i en så ringe kvalitet, at eksperter frygter for bygningens sikkerhed i en storm

Ved du noget om sagen eller Bach Gruppens byggerier, så skriv til Ekstra Bladets journalist på mr@eb.dk

Facade-elementer skal afmonteres fra multimillionæren Finn Bachs prestigebyggeri på Amager, så vinden kan passere igennem højhuset på 23 etager.

Det skal ske for at undgå, at højhusets fundament belastes for meget i en storm, fremgår det af et notat fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

'Dette (fundamentets kvalitet, red.) giver forvaltningens eksterne rådgivere anledning til bekymring, hvis der er meget ekstremt vejrlig i vejrudsigten,' lyder det blandt i notatet fra forvaltningen.

Multimillionær undersøges for byggesjusk i baghaven

Redegørelse

Derfor har Københavns Kommune bedt multimillionærens entreprenørfirma Bach Gruppen, der står for byggeriet, om en redegørelse for, hvordan de vil sikre det 23-etagers højhus mod efterårsvejret.

'Da vi nu går ind i en årstid med netop den risiko (for storm, red.), har forvaltningen den 14. oktober samtidig bedt Bach Gruppen om at redegøre for, hvilke sikringstiltag, der iværksættes for at imødekomme ekstrem vindbelastning, samt om at redegøre for sikrings-tiltagenes effekt for bygningens stabilitet.

'Bach Gruppen vil påbegynde afmontering af facadeelementer fra bygningen, da vind herefter kan blæse igennem bygningen uden at belaste bundpladen,' lyder det videre.

Efterforskes af politiet Bach Gruppen efterforskes for blandt andet dokumentfalsk, efter det er blevet dokumenteret, at fundamentet under et knap 90 meters højhus på Amager indeholder gammel beton og byggeaffald. Fundamentet har samtidig en langt, langt lavere styrke, end det blev foreskrevet og godkendt til byggeriet. Betonen til fundamentet er blandt andet leveret af BG Beton i Nordhavn. 50 procent af BG Beton er ejet af Bach Gruppen med multimillionæren Finn Bach i spidsen. Bach-familiens holdingselskab har en egenkapital på svimlende 1,7 milliarder kroner. Ført bag lyset

Men selvom Bach Gruppen altså har kontrol med BG Beton, meldte Finn Bach i august ud, at Bach Gruppen mener at være blevet svindlet af sit datterselskab. Ingen i ledelsen af Bach Gruppen vidste noget om, at der blev hældt gammelt beton, samt metal og plast i fundamentet under højhuset, lyder det fra Finn Bach. Københavns Politi foretog ransagninger på tre adresser tilhørende Bach Gruppen niende september. Vis mere Luk

Uvist hvor meget

Facade-elementer, der kan afmonteres for at lade vind passere igennem bygningen, kan for eksempel være vinduer.

Ifølge Københavns Kommune er det endnu ikke endeligt fastlagt, hvad og hvor meget Viborg-selskabet skal pille af højhusets facade for at sikre, at bygningen ikke belastes for meget af vinden.

Det vil bero på beregninger fra et eksternt firma, der skal fremlægges for kommunen, lyder det.

Overholder ikke krav

I fundamentet under højhuset er der blandt andet fundet gammel beton og flere støbeskel, der medvirker til en langt lavere styrke, end hvad der var foreskrevet og godkendt til byggeriet.

På den baggrund mener kommunens eksperter, at der skal ske fysiske ændringer af fundamentet, hvis bygningen skal være sikker, fremgår det videre af notatet.

Betonskandale vokser: Mystik om hastelukning

'Forvaltningens eksterne rådgivere mener ikke, at fundamentspladens (bundpladens) bæreevne kan eftervises, fordi betonen i fundaments-pladen ikke overholder de gældende krav til betonens delmaterialer og sammensætning.

'Forvaltningens eksterne rådgivere mener, at det vil kræve fysiske ændringer i bygningens fundamentskonstruktion, førend den anerkendte statiker og dennes kontrollant vil blive i stand til at efter-vise bygningens bæreevne,' skriver kommunen i notatet fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Plan på vej

Bach Gruppen er på baggrund af kritikken på vej med en plan for, hvordan man kan styrke fundamentet.

Ifølge en pressemeddelelse udsendt fredag, er Viborg-selskabet tæt på at aflevere en plan for en styrkelse af fundamentet til godkendelse hos kommunen.