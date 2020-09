Gakgak i statsfond: Pendlede fra USA på din regning

Ved du noget om sagen? Kontakt Ekstra Bladets journalist på munk@eb.dk.

Det har været dyrt for de danske skatteydere, at et medlem af Innovationsfondens bestyrelse er bosiddende i USA.

Hver gang, der har været bestyrelsesmøder i statsfonden, er han blevet fløjet til Danmark og har indlogeret sig på et hotel. De danske skatteydere har således på under et år betalt ca. 167.000 kroner for, at bestyrelsesmedlemmet Lars Frølund har deltaget i fem bestyrelsesmøder og et enkelt øvrigt arrangement.

Det viser bilag, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Ekstra Bladet har kontaktet Innovationsfonden for at høre, om man mener, at det er en hensigtsmæssig brug af skattekroner, og hvorfor Innovationsfonden ikke har levet op til sit navn og ladet bestyrelsesmedlemmet deltage i møderne via smart teknologi som Skype eller Microsoft Teams.

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet lægger statsfonden sig da også fladt ned.

'Der er tale om et højt udgiftsniveau og generelt set et købmandskab, der ikke har været optimalt. Af samme årsag er rejseretningslinjerne strammet op, ligesom det er blevet skærpet, at hovedparten af bestyrelsesmøderne fremover afvikles virtuelt.'

'Det betyder, at Innovationsfondens rejseudgifter fremover vil være på et ansvarligt og hensigtsmæssigt niveau,' skriver Innovationsfondens pressechef, Jens Bomholt.

Hvad er Innovationsfonden Innovationsfonden er en statsejet fond under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden, som blev stiftet i 2014, har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, der kan styrke vækst og beskæftigelse i Danmark. Det gælder bl.a. nye klimavenlige løsninger, sundere fødevarer, et bedre sundhedsvæsen, renere miljø og grønnere transport. Fondens bevilliger til investeringer var i 2019 næsten 1,5 mia. kroner.

Undersøgelse i gang

Historien kommer, efter Finans kunne fortælle, at der lige nu er en undersøgelse i gang om den tidligere ledelses rejse- og repræsentationsudgifter. Den er igangsat af den nye direktør, der tiltrådte i starten af året.

Ifølge mediet har Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, som fører tilsyn med fonden, blandt andet på den baggrund åbnet flere tilsynssager mod fonden.

Sagerne handler om pengefrås, men også om mulig inhabilitet.

I sagen om inhabilitet er det den mangeårige næstformand i bestyrelsen og bestyrelsesformand i Carlsberg Flemming Besenbacher, der er omdrejningspunktet.

Selv har fonden ifølge Finans afvist beskyldningerne om Flemming Besenbachers inhabilitet i forbindelse med ansøgninger om bevillinger til flere projekter, men sagen er stadig verserende.

...

Flemming Besenbacher er bestyrelsesformand i Carlsberg, og han har i mange år været i bestyrelsen i Innovationsfonden. Han er nu centrum i en tilsynssag om mulig inhabilitet. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Dyre rejser

Lars Frølund er til daglig såkaldt research director og visiting fellow på MIT - Massachusetts Institute of Technology i USA. Han har siden april 2019 været medlem af fondens bestyrelse, og han blev udpeget af Venstre-profilen Tommy Ahlers (V), der på daværende tidspunkt var uddannelses- og forskningsminister.

Ifølge bilagene, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, betalte den klima-bevidste Innovationsfond på under et år for seks rejser tur-retur over Atlanten. De samlede udgifter til fly, hotel og taxa ved ankomst lå i flere tilfælde på omkring 30.000 kroner. Samlet bliver det 167.000 kroner.

Men hvis man skal tro Innonvationsfonden svar på Ekstra Bladets spørgsmål, er den slags dispositioner fortid.

'Det er uden tvivl et højt beløb. Derfor er der også siden begyndelsen af i år strammet markant op for retningslinjerne for rejser,' oplyser Innovationsfondens pressechef til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra bestyrelsesmedlemmet Lars Frølund, men det har i skrivende stund ikke været muligt.