Giganter slutter sig til Mærsk

Mediterranean Shipping Co og CMA CGM tilslutter sig nu danske A.P. Møller-Mærsks digitale handelsplatform 'TradeLens', som er baseret på blockchain-teknologi.

Det skriver Reuters.

De to selskaber er henholdsvis verdens andenstørste og fjerdestørste containerrederi. Med dem ombord vil næsten halvdelen af alt gods, som bliver transporteret til havs, blive sporet via TradeLens.

Længe ventet innovation

Platformen er et samarbejde mellem Mærsk og teknologi- og konsulentvirksomheden IBM og ses som et vigtigt spareredskab i en industri, der ikke har forandret sig synderligt siden container-revolutionen i 50'erne.

- Mange af processerne i vores industri er faktisk ældre end selve containeren, udtaler Vincent Clerc, der er kommerciel direktør hos Mærsk.

- Selv i dag må mange af vores kunder leve med den administrative byrde at opretholde store mængder papirarbejde og ikke have noget overblik over, hvad der sker med deres gods.

Kendt fra Bitcoin

Blockchain-teknologien i TradeLens er den samme, som man også kender fra den digitale valuta Bitcoin. Den gør det muligt at dele data over et stort netværk af individuelle computere.

Hvert år bliver mere en 26 billioner kroners gods transporteret rundt på jorden. Ifølge Mærsk bliver mere end 80 procent af daglige forbrugsvarer fragtet over verdenshavene af containerrederier.

Omkring 20 procent af prisen for at fragte en container dækker over papirarbejde alene, så der skulle være rig mulighed for at spare lidt penge.