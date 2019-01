Gigantisk bank fremlægger bedste regnskab i flere år

Ikke siden 2010 har regnskabsbøgerne i investeringsbanken Goldman Sachs set så gode ud som sidste år. Det viser regnskabet, som blev lagt frem onsdag.

Selv om banken havde en svag slutning på året, voksede både omsætning og overskud til et tocifret antal milliarder dollar.

Banken omsatte i 2018 for, hvad der svarer til 240 milliarder kroner, mens overskuddet endte på et beløb lidt under 70 milliarder kroner efter skat.

De første reaktioner på regnskabet var umiddelbart positive. I handlen før åbningen på aktiemarkedet i New York steg aktien med 3,5 procent.

Dermed har bankens aktionærer fået lidt trøst efter et voldsomt fald i år. Banken har været involveret i en korruptionsskandale i Malaysia.

Her er den tidligere premierminister Najib Razak anklaget for at have ført omkring 4,5 milliarder kroner fra en statsejet investeringsfond over på sin egen bankkonto.

Goldman Sach er i den forbindelse anklaget for hvidvask og korruption.

Det er sket i forbindelse med salg af statsobligationer gennem investeringsfonden, hvor knap 18 milliarder kroner er forsvundet ud af opgørelsen.