Godsejer snød medarbejder for pension

En efterbetaling på 100.000 kroner i pension.

Det har den 35-årige rumæner Mihai-Grigore Moraru modtaget. Efterbetalingen skyldes, at hans fagforening, 3F, har ført en sag mod hans tidligere arbejdsgiver. Der er tale om Søvang Svineproduktion A/S, der driver en stor svinebedrift sydøst for Skive. Det skriver Fagbladet 3F.

Bag Søvang Svineproduktion A/S står godsejer Niels Rauff Hansen og hans søn, Mads Rauff-Bjerre, der er nogle af Danmarks største og rigeste svinebønder.

- Vi mener, at arbejdsgiveren har forsøgt at omgå overenskomsten og udsætte vores medlem for ren kassetænkning. Vi er meget tilfredse med, at det ikke lykkedes arbejdsgiveren at snyde vores medlem for pension, siger Anders Carlsen, faglig sekretær hos 3F Viborg.

Mihai-Grigore Moraru blev ansat som ”praktikant” i maj 2011 og arbejdede som sådan i halvandet år hos Søvang Svineproduktion A/S.

Derefter blev han hyret som medhjælper, inden han 1. oktober 2013 fik en stilling som ”afdelingsleder”. Lønnen var aftalt til 25.000 kroner om måneden – og arbejdstiden til 42 timer om ugen.

Men medarbejderen fik ingen pension, selvom Søvang Svineproduktion A/S som medlem af arbejdsgiverforeningen GLS-A har forpligtiget sig til at følge dens overenskomst med 3F på landbrugsområdet.

Ifølge ansættelseskontrakten var rumæneren funktionær. Men i virkeligheden havde han ingen lederstilling, som kunne berettige, at han ikke fik pension efter overenskomsten. Rumæneren udførte stort set kun fysisk arbejde i svinestalden, fortæller han.

- Jeg føler, at jeg har et stort ansvar for den situation, som jeg havde bragt mig i. For jeg kendte ikke reglerne i Danmark, før jeg meldte mig ind i 3F. Det var ikke en nem situation, siger Mihai-Grigore Moraru.

Tilbage i juli 2018 rejste 3F krav i sagen mod Søvang Svineproduktion A/S. Parterne kunne ikke blive enige, og i september 2019 rejste 3F en faglig voldgiftssag imod virksomheden.

Men sagen endte med et forlig mellem parterne.

Direktør og hovedejer af Søvang Svineproduktion A/S, godsejer Niels Rauff Hansen, siger, at han ingen kommentarer har til sagen og forliget.

Det har Mihai-Grigore Moraru til gengæld.

- Jeg er lykkelig for sagens udgang. Og jeg er meget glad for, at sagen blev løst på en god måde, siger han.