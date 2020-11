Goldman Sachs udnævner 60 partnere: 'Får typisk millionsalær'

Nok har Goldman Sachs adskillige gange været ude i stormvejr, men det hindrer ikke banken i at invitere nye medarbejdere ind i den eksklusive klub af partnere.

Ifølge Reuters har banken nu inviteret 60 nye til at blive partnere i banken, hvilket betyder, at de kommer til at eje en lille del af banken.

'Goldman's partnere ejer kollektivt en lille del af firmaet, og de er eliten blandt bankens ansatte, der typisk får millionsalærer, ligesom de har adgang til lukrative investeringer,' skriver Reuters.

Af de 60 udnævnte partnere er 16 kvinder. I 2018 blev 69 udnævnt som partnere.

