Google betaler mere i bøde end i skat

Google bruger nu flere penge på bøder fra Europa-Kommissionen end på at betale skat. Det viser tal fra det seneste kvartalsregnskab fra moderselskabet, Alphabet.

Internet-kæmpen har endda gjort sig den ulejlighed at have et separat punkt for 'europæiske bøder' i sin opgørelse over indtægter og udgifter. Det fremgår således tydeligt, at selskabet sidste år brugte 33,54 milliarder kroner på bøder fra unionen mod 27,62 milliarder på skat.

En forskel på næsten seks milliarder kroner.

I 2017 behøvede Alphabet ikke at grave nær så dybt i lommerne, men kunne 'nøjes' med at spytte 17,76 milliarder i den europæiske bødekasse. Det går altså den forkerte vej.

Skovler penge ind

Ser man bort fra bøderne, ser det dog lyst ud for det amerikanske selskab. Regnskabet afslører nemlig en nettoindtægt i 2018 på 202 milliarder kroner. Det er en stigning på 143 procent i forhold til sidst år, hvor indtægten lå på 83 milliarder.

USA er stadig selskabets største marked og står for 47 procent af den samlede omsætning.

Guldægget Google

Regnskabet viser desuden, at på trods af Alphabets forsøg på at sprede sin forretning er selskabet stadig dybt afhængigt af Google for størstedelen af sine indtægter. Kun knap fire milliarder kroner blev kradset ind uden om guldægget.

Alphabets andre aktiviteter endte med et samlet tab på 22 milliarder kroner sidste år.

På trods af de fine resultater reagerede aktiemarkedet negativt på selskabets seneste regnskab. Det skyldes, at investorerne er skuffede over Alphabets stigende omkostninger.