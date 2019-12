Googles stiftere træder tilbage

Googles stiftere, Larry Page og Sergey Brin, træder tilbage som direktører for modervirksomheden Alphabet.

Det oplyser de i en blog-besked i Google.

Page og Brin grundlagde Google i 1998 og har siden stået i spidsen for virksomheden. Da Google kom ind under moderselskabet Alphabet satte de sig begge i henholdsvis direktørstolen og præsidentstolen, men det er nu ovre.

I stedet er det den nuværende direktør for Google, Sundar Pichai, der tager over og fremover vil være direktør i både Google og Alphabet, oplyser stifterne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sundar Pichai er uddannet ingeniør og nu direktør for både Google og Alphabet. Foto: Josh Edelson / Ritzau Scanpix

'Med Alphabet veletableret, og Google og Other Bets fungerende som uafhængige virksomheder, er det naturligt at simplificere vores ledelsesstruktur.'

'Vi har aldrig været dem, der holder på stillinger i ledelsen, når vi synes, der er en bedre måde at drive virksomheden på. Alphabet og Google har ikke længere brug for to direktører og en præsident. Fremadrettet vil Sundar (Pichai, red.) være direktør i både Google og Alphabet,' skriver de i pressemeddelelsen.

De to stiftere forlader dog på ingen måde virksomheden. De vil forsat være dybt involverede i Google og Alphabet som bestyrelsesmedlemmer, aktionærer og stiftere, skriver de videre.

Omstrukturering

Det var Larry Page og Sergey Brin, der grundlagde Google for 21 år siden tilbage i 1998. Dengang var de begge PhD-studerende på Stanford University i Californien.

Siden er de begge endt med at være blandt de rigeste personer i verden.

I dag hører Google under Alphabet, som er et moderselskab, der blev oprettet i 2015 som et led i en omstrukturering af Google og har flere virksomheder i folden.

Sundar Pichai blev under omstruktureringen forfremmet fra at være produktchef i Google til at være direktør, og nu skal han altså overtage direktørposten for hele den samlede virksomhed af Alphabet og Google.

'Der er ingen, vi har været mere afhængige af siden Alphabet blev dannet, og der er ingen bedre person til at lede Google og Alphabet ind i fremtiden,' skriver de to stifter i opslaget.

Se også: Google: Dit privatliv er vores ansvar

Se også: Ingen T-shirts, fed løn eller frihed: Her er B-holdet hos Google