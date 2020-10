Griner hele vejen til banken

Formuerne hos verdens milliardærer steg fra april til juli i år med 27,5 procent til omkring 10.200 milliarder amerikanske dollar. Det svarer til over 64.000 milliarder danske kroner.

Det viser en rapport lavet af den schweiziske bank UBS og rådgivningsvirksomheden PwC ifølge det britiske medie The Guardian.

De 10.200 milliarder amerikanske dollar er endda den største værdi, milliardærernes formuer nogensinde har haft, og den er opnået, mens coronakrisen var på sit højeste flere steder i verden.

Antallet af dollarmilliardærer på verdensplan er ifølge den schweiziske bank også steget til det højeste nogensinde fra 2158 i 2017 til 2189 i dag.

- Milliardærerne gjorde det ekstremt godt under coronakrisen, siger Josef Stadler, der er leder af UBS' afdeling for folk med meget store formuer, ifølge The Guardian.

- Ikke blot klarede de nedturen, men de tjente også på opturen (da aktiemarkederne begyndte at komme sig, red.).

Stadler forklarer til avisen, at milliardærernes store gevinster skyldes, at de havde den nødvendige 'is i maven' til at købe flere aktier, mens markederne var på vej ned, sådan så de kunne tjene på den efterfølgende optur.

Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters særligt de milliardærer, der tjener deres penge inden for sundhed, teknologi og industri, der har oplevet de største stigninger med formueforøgelser i omegnen af 36 og 44 procent.

Blandt andet e-handelsvirksomheden Amazon har under coronakrisen vakt opsigt med særdeles flotte regnskaber og masseansættelser.

Virksomheden er grundlagt af Jeff Bezos i 1994. Han er den rigeste mand i verden, og han var i starten af juli god for over 1100 milliarder kroner.

Ifølge rapporten havde verdens milliardærer inden dette års opgørelse den hidtil højeste samlede formueværdi tilbage i slutningen af 2017, hvor deres formuer samlet var 8900 milliarder dollar værd.