Gulddrengens store nedtur

Politianmeldelse for ulovlige aktionærlån. Beskyldninger om bilagsfusk. Og et offentligt slagsmål med sin tætte forretningspartner Lars Tvede.

Den tidligere så respekterede erhvervsmand Peter Warnøe - en nær ven af kronprins Frederik og i øvrigt kendt fra TV-programmet 'Løvens Hule' - står midt i sin karrieres mest stormfulde periode.

Nu er han aktuel i en ny sag, som Ekstra Bladet i dag kan afsløre.

Erhvervsstyrelsen har bedt Warnøe redegøre for mystiske millioner på sin bankkonto. Rigmanden påstår, at pengene er et lån fra en nu forsvundet forretningsforbindelse.

Erhvervsstyrelsen fandt lånet 'mistænkeligt' og sendte sagen videre til Bagmandspolitiets hvidvaskafdeling og Skattestyrelsen. Det viser dokumenter, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Kronprinsens ven fik mystiske millioner

Peter Warnøe med sin mor Anne Fabricius-Bjerre, som i mange år var gift med den kendte komponist Bent Fabricius-Bjerre. Foto: Claus Lunde/POLFOTO

'En lille smule sjusket'

56-årige Peter Warnøe kender mere til både toppen og bunden end de fleste.

Han er søn af tidligere biografdirektør Anne Fabricius-Bjerre og Ole Warnøe, som var læge.

Men Peter Warnøes egen karriere startede i 1985 et helt andet sted: Som elev i Handelsbanken.

Det gik dog ikke som planlagt.

Artiklen fortsætter under billedet...

I slutningen af 1990'erne fik Peter Warnøe råd til strandvejsvilla og båd, da han solgte sit it-selskab Complet Data. Foto: Jakob Carlsen/POLFOTO

- Jeg kunne godt mærke, at jeg blev nok ikke verdens bedste bankmand. Jeg var måske en lille smule sjusket med alle de der dokumenter, sagde han senere til Radio24Syv.

Få år senere startede han IT-selskabet Complet Data, og det gik meget bedre.

I 1997 blev selskabet solgt til norske Merkantildata for et trecifret millionbeløb, og Peter Warnøe blev kendt som en af landets første it-millionærer.

Stor fiasko

Selvom der var penge nok til at trække sig tilbage, var det absolut ikke hans plan.

I stedet stiftede Peter Warnøe lige før årtusindeskiftet et nyt it-selskab, Aston IT.

Artiklen fortsætter under billedet...

Peter Warnøe (med hatten) har i mange år været nær ven af kronprins Frederik. Her er han inviteret til kongelig jagt. Foto: Thomas Sjørup/POLFOTO

Planen var at skabe en global gigant med penge i ryggen fra den store kapitalfond CVC Capital Partners.

Men da it-boblen brast på den anden side af årtusindeskiftet, røg Aston IT med.

Og selskabet stod tilbage som en fiasko.

Ramt af finanskrisen

Peter Warnøe havde dog ikke tænkt sig at give op.

Han satsede i stedet på ejendomsinvesteringer i både Danmark, Dubai og Tyskland.

Artiklen fortsætter under billedet...

Peter Warnøe boede i mange år i denne enorme villa på Taarbæk Strandvej i Klampenborg. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/POLFOTO

Det gik forrygende, indtil finanskrisen ramte i 2008 og vendte alt på hovedet.

For at undgå en personlig konkurs måtte Peter Warnøe sætte alle sine ejendele til salg: Strandvejsvillaen, de øvrige ejendomme og selskaber.

Det store udsalg holdt ham med nød og næppe oven vande.

På privatfronten var det også nogle turbolente år for Peter Warnøe: Efter forliste forhold til først frisøren Gun-Britt Zeller og siden guldsmeden Marlene Juhl-Jørgensen havde han fundet sammen med modellen Julia Tholstrup. Men også det gik forbi.

Ny optur

I 2014 ramte Warnøe dog jackpot igen rent økonomisk, da it-selskabet Axcess blev solgt for over 300 millioner kroner til giganten Atea.

På det tidspunkt havde Peter Warnøe i flere år været investor i selskabet, og han betegnede handlen som afslutningen på 'en helt forrygende rejse'.

Artiklen fortsætter under billedet...

Peter Warnøe og eks-kæresten Julia Tholstrup på vej til fest i kongehuset. Foto: Kristian Linnemann/POLFOTO

To år senere stiftede han venturefonden Nordic Eye sammen med vennen Lars Tvede, som er gift med politikeren Pernille Vermund.

De begyndte at investere i en stribe selskaber, og alt tegnede lovende.

Som symbol på Peter Warnøes genfødsel som succesfuld erhvervsmand blev han udpeget som dommer og investor i TV-programmet 'Løvens Hule'.

Ny nedtur

Men i september 2019 kunne han pludselig se sig selv på forsiden af Børsen.

Avisen afslørede, at Peter Warnøes på overfladen så succesfulde liv blev finansieret af ulovlige aktionærlån. Et forhold, som Erhvervsstyrelsen meldte til politiet.

Artiklen fortsætter under billedet...

I efteråret 2019 blev Peter Warnøe (nummer to fra venstre) politianmeldt for at tage ulvolige aktionærlån i sine selskaber. Han trak sig kort efter fra TV-programmet 'Løvens Hule'. Foto: Per Arnesen/DR

Hovedpersonen krøb til korset.

- Jeg synes jo ikke, at det er sjovt at bryde loven, men det har været en måde at overleve på og komme videre. Du kan godt kalde det desperation, sagde han til Børsen.

Dagen efter trak han sig fra 'Løvens Hule'. Kort tid efter tog han også orlov fra sin og Lars Tvedes venturefond.

Slagsmål med nær ven

Men også i fonden var der ballade bag linjerne.

Bestyrelsesmedlem Joakim Warnøe - Peter Warnøes egen nevø - beskyldte ham for at have afleveret falske bilag og betalt private rejser med fondens penge.

Tunge folk som SAS-formand Carsten Dilling og PFA's næstformand Niels-Ulrik Mousten trak sig på grund af mistillid til Peter Warnøe.

Artiklen fortsætter under billedet...

Erhvervsmanden Lars Tvede - gift med politiker Pernille Vermund - og Peter Warnøe røg i efteråret 2019 i totterne på hinanden. Lars Tvede røg i starten af 2020 ud af deres fælles fond, Nordic Eye. Foto: Jonas Olufsen

Efterfølgende røg også Lars Tvede i totterne på sin tidligere så nære ven, og beskyldningerne blev kastet hen over bordet.

I januar 2020 blev Lars Tvede smidt ud af Nordic Eye.

- På sin vis er det en lettelse for mig, at jeg nu ikke længere er associeret med Peter Warnøe, lød hans afskedssalut.

